Hz. Hüseyin'i şehit edenlere ne oldu? 'Korkunç bir felaket'

O gün bugündür hususi bir edebiyat geliştirdi. Hz. Hüseyin'i şehit eden 5 bin nasipsizler ordusu ileride teker teker çok amansız hastalıklara yakalandılar. Bu hastalıkta hararet çok ileriydi. Ne kadar su içseler doymuyorlardı. Su içe içe çatlaya çatlaya öldüdüler. Kerbela çok acı, çok kavurucu bir yer tutar tarihte. Bazı kesimlerde ise şiraze kaymaya başladı zamanla. Hz. Ali, Hz. Hüseyin'i Hz. Muhammed'in önüne geçirmeye başlamışlardır. Türlü sapkın inanışlar bundan sonra ortaya çıkmıştır.