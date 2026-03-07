Hz. Hüseyin'i şehit edenlere ne oldu? 'Korkunç bir felaket'
Araştırmacı yazar Ömer Demirbağ katıldığı bir canlı yayında Hz. Hüseyin'i Kerbela'da şehit edenlerin akıbetiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ömer Demirbağ Ülke Tv'de ekranlara "Gönül Sofrası" programında katıldı. İşte Demirbağ'ın o açıklamaları...
Hz. Hasan'ın ölümü karısını zehirlemesi suretiyle yaşandı. Çok büyük bir kayıptı, İslam alemi altüst oldu. Hz. Ali'ye çok benzermiş. Hz. Hasan'ın bu şekilde öldürülmesi çok büyük sarsıntıya yol açtı ama Hz. Hüseyin'in ölümü korkunç bir felaketti.
Kerbela'da 100 kişilik seyyid yolcuları 5 bin kişilik ordu tarafından kuşatıldılar. Bir hafta boyunca bir damla bile su içemediler. Bir yaşındaki çocuk susuzluktan kıvranıyor. Hz. Hüseyin 'hiç değilse buna merhamet edin' diyor. O çocuğu okla vuruyorlar.
Kerbela tarihte insanın ciğerini yakan önemli hadiselerdendir. Görülmemiş bir zulüm yaşanmıştır. Hz. Hüseyin gözü önünde Ehli-Beyt'teki gençlerin hepsi şehit olmuştur. Su içemeden, kendi kanları önünde öldürüldüler. Bir Hz. Hüseyin kaldı.
Şemrimelun diye tarihe geçen nasipsizin darbesiyle Hz. Hüseyin yere düştü. Düşer düşmez mızrak, ok, hançerle vurdular. 120'den fazla yara vardır bedeninde. Böyle bir linç görülmemiştir. Bununla yetinmeden başını kesip Şam'a götürdüler. Bu hadise yıllar boyu İslam alemini yaktı kavurdu.
O gün bugündür hususi bir edebiyat geliştirdi. Hz. Hüseyin'i şehit eden 5 bin nasipsizler ordusu ileride teker teker çok amansız hastalıklara yakalandılar. Bu hastalıkta hararet çok ileriydi. Ne kadar su içseler doymuyorlardı. Su içe içe çatlaya çatlaya öldüdüler. Kerbela çok acı, çok kavurucu bir yer tutar tarihte. Bazı kesimlerde ise şiraze kaymaya başladı zamanla. Hz. Ali, Hz. Hüseyin'i Hz. Muhammed'in önüne geçirmeye başlamışlardır. Türlü sapkın inanışlar bundan sonra ortaya çıkmıştır.
