SON DAKİKA
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Katiller sürüsü İsrail ordusundan 'başarısızlık' itirafı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Katiller sürüsü İsrail ordusundan 'başarısızlık' itirafı!

Katiller sürüsü Siyonistler başarısızlıklarını itiraf ettiler.

#1
Foto - Katiller sürüsü İsrail ordusundan 'başarısızlık' itirafı!

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine başarısız bir havadan indirme girişiminde bulunduğunu itiraf etti.

#2
Foto - Katiller sürüsü İsrail ordusundan 'başarısızlık' itirafı!

Ordudan yapılan açıklamada, 1986'da Lübnan'da uçağı düşen ve o tarihten bu yana akıbeti bilinmeyen İsrailli askeri pilot Ron Arad'ın cenazesini bulmak için Lübnan'a havadan indirme yapıldığı aktarıldı. Havadan indirme sırasında İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı belirtilen açıklamada, arama alanında Arad ile alakalı bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

#3
Foto - Katiller sürüsü İsrail ordusundan 'başarısızlık' itirafı!

Açıklamada, Lübnan basınının aktarmış olduğu çatışmadan ise söz edilmedi.

#4
Foto - Katiller sürüsü İsrail ordusundan 'başarısızlık' itirafı!

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Lübnan-Suriye sınırı yakınındaki Doğu Sıradağları'nın yüksek kesimlerinde, Nebi Şit–Ham hattı yönünde havadan indirme girişiminde bulunduğu belirtilmişti.

#5
Foto - Katiller sürüsü İsrail ordusundan 'başarısızlık' itirafı!

Hizbullah, İsrail ordusunun, ülkenin doğusundaki Baalbek kenti kırsalında helikopterlerle bir hava indirme girişimine karşı Nebi Şit beldesi yakınlarında çatışma yaşandığını ve indirme girişiminin püskürtüldüğünü açıklamıştı.

#6
Foto - Katiller sürüsü İsrail ordusundan 'başarısızlık' itirafı!

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanlarına ve komuta merkezine saldırı düzenlediğini savundu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen çeşitli hedeflere saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

#7
Foto - Katiller sürüsü İsrail ordusundan 'başarısızlık' itirafı!

Lübnan'ın güneyinde ve doğusunda Bekaa'da Hizbullah'a ait roketatarlar, silah depoları ve diğer askeri tesislerin hedef alındığı öne sürülen açıklamada, Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanları ve iki komuta merkezinin güneydeki Mecdel Silim'de vurulduğu iddia edildi. Açıklamada, ülkeye yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

