İsrail ne zaman yok olacak: İsmail Yaşar Hoca 'Kur'an bildiriyor' diyerek açıkladı

Peygamberler dönemine baktığımızda, onlara yönelik ne denli ileri gidildiğini ve sonucunda zulmü yapanların nasıl helak olduğunu görüyoruz. Er ya da geç bu zalimler yaptıklarının cezasını çekecek. Hiç beklemediği anda yok olacaklar. Peygamberler bile zamanında o kadar daralmışlar ki, 'Allah'ın yardımı ne zaman gelecek?' seviyesine gelmişlerdir.