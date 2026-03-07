İsrail ne zaman yok olacak: İsmail Yaşar Hoca 'Kur'an bildiriyor' diyerek açıkladı
İsmail Yaşar Hoca, kendisine yöneltilen "Bu zalim İsrail insanları katlediyor, neden Allah katında cezalandırılmıyor" şeklindeki soruya cevap verdi.
İsmail Yaşar Hoca, kendisine yöneltilen "Bu zalim İsrail insanları katlediyor, neden Allah katında cezalandırılmıyor" şeklindeki soruya cevap verdi.
Youtube kanalı üzerinden vatandaşları dini konularda bilgilendiren İsmail Yaşar Hoca, İsrail'in elbet azap yaşayacağını ve bunu Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğini söyledi.
İsmail Yaşar Hoca yaptığı açıklamada, "Zaman zaman kardeşlerimizden'Bu zalim İsrail insanları katlediyor, neden Allah katında cezalandırılmıyor?' şeklinde sorular alıyoruz. Kuran'ı okuduğu takdirde esasında bunun cevabını alacaklar. Allah her şeyi bir zamana bağlamıştır, zamanı gelince her şey gerçekleşecektir.
Peygamberler dönemine baktığımızda, onlara yönelik ne denli ileri gidildiğini ve sonucunda zulmü yapanların nasıl helak olduğunu görüyoruz. Er ya da geç bu zalimler yaptıklarının cezasını çekecek. Hiç beklemediği anda yok olacaklar. Peygamberler bile zamanında o kadar daralmışlar ki, 'Allah'ın yardımı ne zaman gelecek?' seviyesine gelmişlerdir.
. Allah-u Teala ise 'dikkat edin ve sabırlı olun, Allah'ın yardımı yakındır' diye buyuruyor. Ayetlerde baktığımızda bununla ilgili beş hikmet vardır. Birincisi, Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir, mühlet vermesi rahmetindendir. İkincisi, zalimlerin günahları kemale ersin, hak ettikleri ceza tam oluşsun diye mühlet veriliyor. Üçüncüsü müminlerin sabrı, tevekkülü ortaya çıksın diye Allah'u teala mühlet veriyor.
Zalimlerin zulümlerinin neticesinde hemen helak olmamasının bir diğer sebebi de, diğer Müslümanlar sınandığı içindir. Dördüncüsü ise, zalimlerin içinde çıkacak hidayet ehline fırsat tanınmak için bekleniyor. Allah hemen ceza verseydi, Uhud Savaşı'nda Müslümanra zulüm eden Hz. Halid İslam'ın kılıcı olma şerefine ulaştı. Ebu Cehil'in oğlu da yine Müslüan oldu.
Beşincisi ise Allah'ın bir vakti vardır, ne öne alınır ne de geri alınır. Buradan hareketle hiç beklemedikleri anda azap onlara gelecek ve yok olup gideceklerdir. Bize düşen vazife oradaki Müslümanlara yardım etmek, dua etmektir. Bir yerde zalim varsa mazlumun yanında olalım" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23