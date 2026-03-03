Kış ortasında fatura şoku! Doğalgaz fiyatlarında “yüzde 130 zam” depremi

Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı’ndan LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) sevkiyatının bir ay süreyle durması halinde Avrupa doğalgaz fiyatlarının mevcut seviyelerin iki katından fazla artabileceğini öngördü. Bankaya göre, böyle bir senaryoda fiyatlar milyon mmBTU (İngiliz ısı birimi) başına 25 dolara kadar yükselebilir. Bu da yaklaşık yüzde 130’luk bir sıçramaya işaret ediyor.