Kış ortasında fatura şoku! Doğalgaz fiyatlarında “yüzde 130 zam” depremi
Dünya devlerinden Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki LNG sevkiyatının bir ay durması halinde Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının yüzde 130 oranında artabileceği uyarısında bulundu. Küresel doğalgaz ticaretinin beşte birinin bu kritik hattan geçtiğine dikkat çeken analistler, olası bir kesintinin fiyatları 25 dolar seviyesine kadar fırlatabileceğini öngörüyor. 2022'deki enerji krizini anımsatan bu tablo, özellikle kış aylarında Avrupa ve Asya piyasaları için yeni bir fiyat şoku riskini masaya koydu.