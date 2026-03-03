İran savaşı başladı! İngiltere'den Türkiye için olay Eurofighter açıklaması geldi

Türkiye Gazetesi'ne konuşan İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü şunları söyledi: "Ekim 2025’te Birleşik Krallık ve Türkiye hükümetleri, savunma ortaklığımızın en ileri noktasını temsil eden ve her iki ülkeyi, NATO’yu ve Avrupa’yı daha güçlü ve daha müreffeh hale getiren 20 adet Typhoon uçağının satın alınması için bir anlaşma imzaladı."