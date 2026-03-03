  • İSTANBUL
İran savaşı başladı! İngiltere'den Türkiye için olay Eurofighter açıklaması geldi
İran savaşı başladı! İngiltere'den Türkiye için olay Eurofighter açıklaması geldi

ABD ile İran arasındaki savaş başlarken İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye için dikkat çeken Eurofighter açıklaması geldi.

Foto - İran savaşı başladı! İngiltere'den Türkiye için olay Eurofighter açıklaması geldi

Türkiye, hava kuvvetlerini güçlendirmek için uzun süredir eş zamanlı ve çok katmanlı bir diplomasi yürütüyor. Bir yandan ABD ile F-35 ve F-16 savaş uçakları için görüşmeler sürerken diğer yandan İngiltere ile 20 adet Eurofighter alımı için anlaşma imzalandı.

Foto - İran savaşı başladı! İngiltere'den Türkiye için olay Eurofighter açıklaması geldi

Öte yandan Türkiye, milli muharip uçak KAAN projesini kararlılıkla sürdürüyor. Yerli savaş uçağının geliştirme süreci, dış tedarik hamleleriyle eş zamanlı ve birbirini tamamlayacak şekilde ilerliyor. Türk Hava Kuvvetleri’nin önümüzdeki 30–40 yıllık kuvvet kompozisyonunda, görev konsepti ve harekat kabiliyeti açısından belirleyici sonuçlar doğurabilecek yeni bir merhale daha kat edildi.

Foto - İran savaşı başladı! İngiltere'den Türkiye için olay Eurofighter açıklaması geldi

İngiltere ile imzalanan Eurofighter Typhoon anlaşması, yalnızca Türkiye’nin envanter yapısını değil; NATO’nun Avrupa kanadındaki hava gücü dağılımını ve ittifakın uzun vadeli operasyonel esnekliğini de etkileyecek. Yerel basında son dönemde uçak sayısının 44 ila 56’ya çıkabileceği yönündeki iddialar üzerine, sürecin kapsamını ve teslimat takvimini İngiltere Savunma Bakanlığı’na sorduk.

Foto - İran savaşı başladı! İngiltere'den Türkiye için olay Eurofighter açıklaması geldi

Türkiye Gazetesi'ne konuşan İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü şunları söyledi: "Ekim 2025’te Birleşik Krallık ve Türkiye hükümetleri, savunma ortaklığımızın en ileri noktasını temsil eden ve her iki ülkeyi, NATO’yu ve Avrupa’yı daha güçlü ve daha müreffeh hale getiren 20 adet Typhoon uçağının satın alınması için bir anlaşma imzaladı."

Foto - İran savaşı başladı! İngiltere'den Türkiye için olay Eurofighter açıklaması geldi

Açıklamasının devamında, "Şu anda sözleşme müzakerelerimizin son aşamasına giriyoruz." dedi. Ukrayna savaşı sonrası Avrupa hava gücü dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde, Türkiye’nin hava kuvvetlerini modernize etme süreci NATO içindeki rolü bakımından stratejik önem taşıyor. Eurofighter alımı, Türkiye’nin geçiş sürecindeki hava gücünü destekleyecek ve NATO içindeki operasyonel esnekliğini artıracak.

Foto - İran savaşı başladı! İngiltere'den Türkiye için olay Eurofighter açıklaması geldi

Türk basınında daha önce teslimatların 2028 yılında başlayabileceği yönünde değerlendirmeler yer almıştı. Ancak İngiltere Savunma Bakanlığı, yeni üretim uçaklar için 2030 takvimini işaret etti.

Foto - İran savaşı başladı! İngiltere'den Türkiye için olay Eurofighter açıklaması geldi

Bakanlık sözcüsü, Birleşik Krallık’ın Türkiye’nin savaş havacılığı hedeflerini desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin savaş havacılığına yönelik hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz. Birleşik Krallık, dünyadaki en sağlam ve şeffaf ihracat kontrol rejimlerinden birini uyguluyor. Tüm ihracat lisans kararları Stratejik İhracat Lisanslama Kriterleri doğrultusunda alınmakta ve düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Yeni üretilen Typhoon uçaklarının teslimatlarının 2030 yılında başlaması beklenmektedir."

Foto - İran savaşı başladı! İngiltere'den Türkiye için olay Eurofighter açıklaması geldi

İngiltere Savunma Bakanlığı, 56 uçak iddiasına ilişkin resmi bir doğrulamada bulunmadı. Öte yandan Eurofighter programının ana ortaklarından BAE Systems, Leonardo ve Airbus cephesine de 56 uçak iddiasını sorduk. Şirketler söz konusu rakamı teyit etmedi.

