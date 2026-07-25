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Adana'dan yürek yakan haber

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Adana'dan yürek yakan haber

Adana'da suya düşen kızının terliğini almak için baraj gölüne giren 40 yaşındaki Şahin Doğan boğuldu. Doğan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Foto - Adana'dan yürek yakan haber

Şahin Doğan (40) ailesiyle piknik yapmak için otomobiliyle Bayramhacılı Mahallesi'ndeki baraj gölü kıyısına gitti. Piknik yaptıkları sırada kızının terliğinin suya düşmesi üzerine Doğan, baraj gölüne girdi.

#2
Foto - Adana'dan yürek yakan haber

Bir süre sonra Doğan'ın gözden kaybolması üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Adana'dan yürek yakan haber

Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Doğan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Foto - Adana'dan yürek yakan haber

Doğan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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