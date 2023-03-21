Hürjet ve Atak-2'nin ilk uçuşu için geri sayım

HAVELSAN'IN SINIR GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMLERİ HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da şirket olarak askeri, kamu ve sivil sektöre yönelik gelişmiş, güvenilir "ülke güvenliği sistemleri" sunduklarını dile getirdi. İhtiyaç duyulan gelişmiş teknolojileri kullanarak sınır boyunca, sınır devriyesini destekleme ve fiziksel gözetlemenin mümkün olmadığı alanlarda ihtiyaçlara cevap verdiklerini anlatan Nacar, "Özgün ürün ve çözümlerimiz sayesinde sahada konumlandırılan sensörlerden gelen bilgilerin toplanarak harita üzerinde izlenmesi ve güvenlik kameraları ile doğrudan entegrasyonun sağlanması için kritik öneme sahip fonksiyonları yerine getirebiliyoruz." diye konuştu. HAVELSAN Sahil Gözetleme ve Radar Sistemi SGRS ile Gemi Trafik Yönetim Sistemi HAVELSAN VTS'nin, deniz yolu güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynadığını vurgulayan Nacar, şunları kaydetti: