Hulusi Akar'ı hiç böyle görmediniz
Yeni sistemin ilk Milli Savunma Bakanı ve 29. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın hiç görmediğiniz fotoğrafları.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir numaralı koltuğuna oturacak isim, Orgeneral Hulusi Akar, 1952 yılında Kayseri’de doğdu.
Lise eğitimini 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile aynı yıllarda, “taş mektep” adıyla sinema filmi de çekilen Kayseri Lisesi’nde tamamladı.
1972'de Kara Harp Okulu, 1973'te Piyade Okulu'ndan mezun oldu.
1982'de Kara Harp Akademisi'ni, 1985'te Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.
Akar’ın general rütbesindeki ilk görev yeri, Tunceli’nin Hozat ilçesiydi.
Terörle mücadelenin yoğun olduğu 1998-200 yılları arasında, Hozat’ta İçgüvenlik Tugay Komutanı olarak görev yaptı.
Akar 2002’de tümgeneral, 2007’de de korgeneral oldu. 2011 yılında, orgeneral rütbesine 1. sırada terfi etti.
2013 yılında ise, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yükseldi.
Akar, 2015 YAŞ kararıyla Genelkurmay Başkanı oldu.
24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından yeni sisteme geçilmesiyle de Türkiye Milli Savunma Bakanlığı koltuğuna getirildi.