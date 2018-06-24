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Hulusi Akar'ı hiç böyle görmediniz

  • Yeni sistemin ilk Milli Savunma Bakanı ve 29. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın hiç görmediğiniz fotoğrafları.

  • Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir numaralı koltuğuna oturacak isim, Orgeneral Hulusi Akar, 1952 yılında Kayseri’de doğdu.

  • Lise eğitimini 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile aynı yıllarda, “taş mektep” adıyla sinema filmi de çekilen Kayseri Lisesi’nde tamamladı.

  • 1972'de Kara Harp Okulu, 1973'te Piyade Okulu'ndan mezun oldu.

  • 1982'de Kara Harp Akademisi'ni, 1985'te Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

  • Akar’ın general rütbesindeki ilk görev yeri, Tunceli’nin Hozat ilçesiydi.

  • Terörle mücadelenin yoğun olduğu 1998-200 yılları arasında, Hozat’ta İçgüvenlik Tugay Komutanı olarak görev yaptı.

  • Akar 2002’de tümgeneral, 2007’de de korgeneral oldu. 2011 yılında, orgeneral rütbesine 1. sırada terfi etti.

  • 2013 yılında ise, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yükseldi.

  • Akar, 2015 YAŞ kararıyla Genelkurmay Başkanı oldu.

  • 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından yeni sisteme geçilmesiyle de Türkiye Milli Savunma Bakanlığı koltuğuna getirildi.

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