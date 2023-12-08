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Ekonomi
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Hükümetten doğalgaz faturası kararı! 188 lira oldu

2023-12-08 15:31:37
Hükümetten doğalgaz faturası kararı! 188 lira oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğalgaz desteği düzenlemesine ilişkin bir açıklama yayımladı.

#1
Foto - Hükümetten doğalgaz faturası kararı! 188 lira oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğal gaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı

#2
Foto - Hükümetten doğalgaz faturası kararı! 188 lira oldu

Doğal gaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık.

#3
Foto - Hükümetten doğalgaz faturası kararı! 188 lira oldu

Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz" ifadeleri yer aldı.

#4
Foto - Hükümetten doğalgaz faturası kararı! 188 lira oldu

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

#5
Foto - Hükümetten doğalgaz faturası kararı! 188 lira oldu

Doğal gaz desteği almak isteyen aileler, e-Devlet üzerinden Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

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