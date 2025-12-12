  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Hukuk okuyordu, dolandırıcı çıktı: Sahte TOKİ sitesi kurup 53 kişiyi mağdur etti

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hukuk okuyordu, dolandırıcı çıktı: Sahte TOKİ sitesi kurup 53 kişiyi mağdur etti

Bursa'da hukuk fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki E.A., oluşturduğu sahte TOKİ başvuru sitesi aracılığıyla çok sayıda vatandaşı dolandırdı. Mağdurları yeniden ödeme yapmaya zorlayan ve arayanlara "Uykum geldi, gidin polise şikâyet edin" diyerek dalga geçen E.A.’nın, bir arkadaşına "Onlar ev almak için başvuru yapıyor, ben onların parasıyla ev sahibi oluyorum" dediği ortaya çıktı.

#1
Foto - Hukuk okuyordu, dolandırıcı çıktı: Sahte TOKİ sitesi kurup 53 kişiyi mağdur etti

Bursa'da akılalmaz bir dolandırıcılık vakası yaşandı. Bir hukuk fakültesi öğrencisi olan E.A. (20), sahte bir TOKİ başvuru sitesi kurarak ev sahibi olma hayali kuran çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Genç kızın, mağdurlara yönelik alaycı tavırları ve kurduğu cümleler ise pes dedirtti.

#2
Foto - Hukuk okuyordu, dolandırıcı çıktı: Sahte TOKİ sitesi kurup 53 kişiyi mağdur etti

Bursa'da hukuk fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan E.A., internet üzerinden sahte bir TOKİ başvuru sitesi oluşturdu. Ev sahibi olacağını düşünen çok sayıda vatandaş, başvurularının geçersiz olduğunu anlayınca sitede verilen numarayı aradı. E.A., mağdurları bu kez de "Başvurunuz askıya alındı, açıklama yapmadığınız için yeniden ödeme gerekiyor" diyerek ikinci kez dolandırdı. Dolandırıldığını fark eden vatandaşlar tekrar aradığında ise genç kadının, "Gidin polise şikâyet edin, benim uykum geldi, uyku saatim" diyerek telefonu kapattığı belirlendi.

#3
Foto - Hukuk okuyordu, dolandırıcı çıktı: Sahte TOKİ sitesi kurup 53 kişiyi mağdur etti

"ONLAR EV ALMAK İÇİN BAŞVURU YAPIYOR, BİZ ONLARIN PARASIYLA EV SAHİBİ OLACAĞIZ" Şikâyetler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Telegram üzerinden oluşturduğu link aracılığıyla mağdurlara ulaştığını tespit etti. Yaklaşık 10 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla E.A. gözaltına alındı. Şüphelinin, bir arkadaşıyla yaptığı konuşmada "Onlar ev almak için başvuru yapıyor, biz onların parasıyla ev sahibi olacağız" dediği ortaya çıktı.

#4
Foto - Hukuk okuyordu, dolandırıcı çıktı: Sahte TOKİ sitesi kurup 53 kişiyi mağdur etti

Emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.A.'nın bağlantılı olduğu kişilerin de soruşturulduğu öğrenildi.

#5
Foto - Hukuk okuyordu, dolandırıcı çıktı: Sahte TOKİ sitesi kurup 53 kişiyi mağdur etti

Olayla ilgili şu ana kadar 53 kişinin resmi müracaatta bulunduğu bildirilirken, bugüne kadar başvurmayan mağdurların da siber polisine başvurması istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözcü TV’de devir sonrası ilk hamle! İmamoğlu cephesini sarsan villa detayı ana habere taşındı
Gündem

Sözcü TV’de devir sonrası ilk hamle! İmamoğlu cephesini sarsan villa detayı ana habere taşındı

Yönetimi Yılmaz Özdil’e geçen Sözcü TV, yeni yayın çizgisinin ilk işaretini yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’na yönelik dikkat çekici bir..
Balıkesir Sındırgı'da deprem meydana geldi!
Gündem

Balıkesir Sındırgı'da deprem meydana geldi!

Merkez üssü Balıkesir Sındırgı'da saat 10.09 sularında 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.Yaşanan sallantı İstanbul ve diğer illerden de hi..
Şara'dan Suriyelilere müjde! Resmen kaldırıldı
Dünya

Şara'dan Suriyelilere müjde! Resmen kaldırıldı

Suriye'de 2024 ve öncesi vergiler için cezalar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kaldırıldı.
‘Elinizi taşın altın koyun’ Başkan Erdoğan’dan asgari ücret mesajı
Ekonomi

‘Elinizi taşın altın koyun’ Başkan Erdoğan’dan asgari ücret mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, masada işverenleri temsil e..
Paşinyan: Karabağ’ı unutun
Dünya

Paşinyan: Karabağ’ı unutun

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ’a dönüş talebinin artık gerçekçi olmadığını belirterek, bu konunun gündemde tutulmasının yeni b..
Eurovision 2024 kazananı İsveçli şarkıcı Nemo, ‘İsrail varsa ben yokum’ diyerek birincilik ödülünü geri verdi! Ya Sevtap Erener?
Gündem

Eurovision 2024 kazananı İsveçli şarkıcı Nemo, ‘İsrail varsa ben yokum’ diyerek birincilik ödülünü geri verdi! Ya Sevtap Erener?

Eurovision 2024’ün birincisi İsviçreli şarkıcı Nemo, Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) skandal bir kararla İsrail’i yarışmada tutmasına sert te..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23