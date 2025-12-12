Haber Merkezi Giriş Tarihi: Hukuk okuyordu, dolandırıcı çıktı: Sahte TOKİ sitesi kurup 53 kişiyi mağdur etti
Bursa'da hukuk fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki E.A., oluşturduğu sahte TOKİ başvuru sitesi aracılığıyla çok sayıda vatandaşı dolandırdı. Mağdurları yeniden ödeme yapmaya zorlayan ve arayanlara "Uykum geldi, gidin polise şikâyet edin" diyerek dalga geçen E.A.’nın, bir arkadaşına "Onlar ev almak için başvuru yapıyor, ben onların parasıyla ev sahibi oluyorum" dediği ortaya çıktı.