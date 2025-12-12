  • İSTANBUL
O kanun yürürlüğe giriyor: En çok emekliler ve esnaf etkilenecek!

O kanun yürürlüğe giriyor: En çok emekliler ve esnaf etkilenecek!

TBMM Genel Kurulu’nda 5 Aralık’ta kabul edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yasadaki düzenlemeler, emeklilik ve borçlanma maliyetlerinden kira gelirleri vergilendirmesine kadar geniş bir alanı kapsıyor. Özellikle emekliler, emeklilik planı yapanlar ve esnaf kesimi bu değişikliklerden doğrudan etkilenecek. İşte detaylar...

Doğum borçlanması hariç askerlik, yurtdışı hizmet ve diğer borçlanmaların prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarılıyor. Bu, Ocak 2026’dan itibaren asgari ücret artışıyla birlikte borçlanma bedellerini önemli ölçüde yükseltecek. Örneğin, askerlik borçlanması için ödenecek tutar, mevcut seviyelerin yaklaşık yüzde 40 üzerinde olacak. SGK uzmanları, bu değişikliğin ileride emekli maaşlarını olumlu etkileyebileceğini, ancak kısa vadede mali yük getireceğini belirtiyor.

DIŞARIDAN EMEKLİLİK DAHA PAHALI HALE GELİYOR Voluntary emeklilik için prime esas kazanç tavanı, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına yükseliyor. Bu, dışarıdan prim ödeyerek emekli olmak isteyenlerin toplam maliyetini artıracak. Ayrıca, SGK’dan aylık alan ancak borcu bulunanlara yönelik otomatik kesinti uygulaması devreye giriyor: Prim, genel sağlık sigortası ve idari para cezaları, aylıktan yüzde 25’i aşmayacak şekilde tahsil edilecek. Uygulama detayları SGK tarafından belirlenecek.

BAĞ-KUR ESNAFI İÇİN SON ŞANS Geçmiş prim borçları silinen Bağ-Kur’luların günlerini ihya etmek için yapacakları ödemeler de yüzde 45 oranına çekiliyor. Mevcut düşük oranlardan yararlanmak isteyen esnaf, Aralık ayı sonuna kadar başvuru yapmalı. Bu tarihten sonra ihya işlemleri yeni oranlarla hesaplanacak, bu da esnafın mali yükünü artıracak.

KİRA GELİRLERİ VE EMLAK VERGİSİNDE YENİ DÖNEM Konut kira gelirlerinde kullanılan konut kredisi faizlerinin gider olarak indirilmesi uygulaması kaldırılıyor. Bu, krediyle evalıp kiraya verenler ile nakitle alanlar arasında vergi yükü eşitliği sağlamayı amaçlıyor. Ancak emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanlar için kira gelirlerine uygulanan istisna devam edecek; diğerleri bu haktan yararlanamayacak.

Emlak vergisinde ise 2026 yılı bina ve arsa değerleri, 2025 değerinin iki katını aşamayacak. Bu sınırlama 2027-2029 yılları arasında da geçerli olacak, ani vergi artışlarını frenleyecek. Değişiklikler, yaklaşık 8 milyon emekliyi, emeklilik planı yapan memurları ve 2 milyondan fazla esnafı doğrudan ilgilendiriyor. Kaynak: Haber Merkezi

