Haber Merkezi Giriş Tarihi: O kanun yürürlüğe giriyor: En çok emekliler ve esnaf etkilenecek!
TBMM Genel Kurulu’nda 5 Aralık’ta kabul edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yasadaki düzenlemeler, emeklilik ve borçlanma maliyetlerinden kira gelirleri vergilendirmesine kadar geniş bir alanı kapsıyor. Özellikle emekliler, emeklilik planı yapanlar ve esnaf kesimi bu değişikliklerden doğrudan etkilenecek. İşte detaylar...