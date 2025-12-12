O kanun yürürlüğe giriyor: En çok emekliler ve esnaf etkilenecek!

DIŞARIDAN EMEKLİLİK DAHA PAHALI HALE GELİYOR Voluntary emeklilik için prime esas kazanç tavanı, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına yükseliyor. Bu, dışarıdan prim ödeyerek emekli olmak isteyenlerin toplam maliyetini artıracak. Ayrıca, SGK’dan aylık alan ancak borcu bulunanlara yönelik otomatik kesinti uygulaması devreye giriyor: Prim, genel sağlık sigortası ve idari para cezaları, aylıktan yüzde 25’i aşmayacak şekilde tahsil edilecek. Uygulama detayları SGK tarafından belirlenecek.