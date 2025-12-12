AA Giriş Tarihi: Benzerine az rastlanır alçaklıklar ortaya çıktı Katil Esd'in zulmü belgelendi
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca (TİHEK) hazırlanan Suriye'de Beşşar Esed Rejimi Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk İhlalleri Raporu'nda mağdurların anlatıları ve elde edilen güçlü delillerle rejimin kimyasal silah kullanımı, zorla kaybetmeler, işkence yöntemleri, yargısız infazlar ve ağır insan hakları ihlalleri belgelendi. TİHEK, Esed rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla rejim tarafından işlenen insan hakları ihlallerini görünür kılmak ve adalet arayışına katkı sunmak amacıyla hazırladığı raporu yayımladı.