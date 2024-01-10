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Siyaset
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HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyurdular

2024-01-10 22:56:10
HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyurdular

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara, İstanbul ve İzmir’de AK Parti’yi destekleyeceklerini, diğer illerde de yerel ittifakların olabileceğini söyledi. Yapıcıoğlu, katıldığı 25 TV kanalında gündeme dair açılamalarda bulundu.

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Foto - HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyurdular

Yerel seçimlerde partisinin stratejisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, bugün Urfa’da düzenleyecekleri aday tanıtım programıyla bazı illerin belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmeleri anlatan Yapıcıoğlu, yerel seçimlere kendi logo ve adaylarıyla gireceklerini belirterek şöyle konuştu:

#2
Foto - HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyurdular

“Daha önceki dönemlerde Sayın cumhurbaşkanıyla görüşmelerimiz olmuştu. O görüşmelerde Cumhur İttifakı’nın devamı yönünde karşılıklı bir irade uyuşması olduğunu da kamuoyuna açıklamıştık ve bunun nasıl olabileceği ile ilgili olarak her iki partide heyetler oluşturuldu. Görüştüler, epey bir toplandılar. Sonuç itibariyle birkaç büyükşehirde destekleme kararı aldık. Diğer yerlerin çoğunda HÜDA PAR’ın kendi logosuyla, kendi ismiyle, kendi adaylarıyla seçimlere girmesi konusunda bir karara vardık ve bu kararımızı da kamuoyuyla paylaştık. İstanbul ve Ankara'da Cumhur İttifakı’nın adaylarına destek vereceğiz. İzmir'de de muhtemelen benzer bir şey olacak. Geriye kalan yerlerde kendi adaylarımızla seçimlere girme konusunda bir prensip kararımız var. Bazı yerlerde, bazı seçim çevrelerinde, bazı illerde olabilir, bazı ilçelerde olabilir hatta bazı beldelerde olabilir, orada farklı partiler ya da farklı gruplarla bazı ittifaklar gelişebilir. Onu zaman gösterecek.”

#3
Foto - HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyurdular

Sadece 3 ilde Cumhur İttifakı adaylarını destekleme kararı aldıklarını belirten Yapıcıoğlu, diğer illerde ittifak konusunda “Lokal bazı ittifaklar gelişebilir. Gelişirse oradaki yerel dinamiklerle oradaki teşkilatlarımızla istişareyle o konuda da bir karara varırız. Somut bir teklif gelirse, bu teklif kabul edilebilir nitelikte ve sonuç itibariyle millet için memleket için hayırlı olduğuna kanaat getirirsek evet deriz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile seçim öncesi görüşmeleri hakkında da konuşan Yapıcıoğlu, “Biz AK Parti’nin dışında bir partiyiz. Her ne kadar seçimde birlikte hareket etmiş olsak da hükümetin içerisinde yer alan bir parti değiliz. Nihayetinde bir muhalefet partisiyiz. Fakat bizim muhalefet anlayışımız hükümetin yaptığı her şeye muhalefet etmek üzerine kurulu değildir. Bize göre sorumlu muhalefet anlayışı bunu gerektirir” dedi.

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