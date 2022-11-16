Hücre yenilenmesi için olmazsa olmaz! Protein deposu sebzeler

Protein, vücut dokularının oluşmasında ve onarılmasında hayati bir rol oynayan bir besindir. Proteinler her hücrenin ayrılmaz parçalarıdır. Vücut, doku oluşturmak ve onarmak için proteinleri kullanır ve ölü ve hasarlı hücrelerin yenilenmesinde önemli bir rol oynarlar. Ayrıca enzimler, hormonlar ve antikorlar oluşturmak için de gereklidirler. Karbonhidratlar ve yağlar gibi protein de bir makro besindir, bu da sağlık ve vücut işleyişi için büyük bir miktarın gerekli olduğu anlamına gelir.