2021-04-10 16:41:31 Huber Köşkü'nde kritik zirve
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü'ne geldi.
Huber Köşkü'nde gerçekleşen toplantının basına kapalı olduğu bildirildi.
Görüşmenin ardından iki liderin heyetleriyle Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumunu gerçekleştireceği belirtildi.
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