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Siyaset
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Huber Köşkü'nde kritik zirve

2021-04-10 16:41:31
Huber Köşkü'nde kritik zirve

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

#1
Foto - Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü'ne geldi.

Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü'ne geldi.

#2
Foto - Huber Köşkü'nde gerçekleşen toplantının basına kapalı olduğu bildirildi.

Huber Köşkü'nde gerçekleşen toplantının basına kapalı olduğu bildirildi.

#3
Foto - Görüşmenin ardından iki liderin heyetleriyle Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumunu gerçekleştireceği belirtildi.

Görüşmenin ardından iki liderin heyetleriyle Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumunu gerçekleştireceği belirtildi.

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