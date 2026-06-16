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#1
Foto - Huawei’in ‘MatePad Pro Max’ modeli Türkiye'de satışa çıkıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 13 inç ve üzeri tablet kategorisinde yer alan cihaz, 4,7 milimetre kalınlığı ve 509 gram ağırlığıyla öne çıkıyor.

#2
Foto - Huawei’in ‘MatePad Pro Max’ modeli Türkiye'de satışa çıkıyor

Pro serisinde, tamamen metal tek parça gövde tasarımıyla üretilen tablet, iç yapısındaki 6 adet yük taşıyıcı kiriş sayesinde bükülme direncinde yüzde 60 artış sağlıyor. Cihaz, bu tasarımıyla TÜV Rheinland Ultra İnce Bükülme Direnci Sertifikası'nı da barındırıyor.

#3
Foto - Huawei’in ‘MatePad Pro Max’ modeli Türkiye'de satışa çıkıyor

Cihaz, arka kapak ve orta çerçeveyi tek bir parça halinde birleştiren basitleştirilmiş mimarisiyle dikkati çekiyor. Ekran tarafında ise çentiksiz tasarımı ve yüzde 94 ekran-gövde oranıyla görsel alan sunuyor.

#4
Foto - Huawei’in ‘MatePad Pro Max’ modeli Türkiye'de satışa çıkıyor

Bugüne kadar geliştirilmiş en gelişmiş PaperMatte ekran teknolojisine ev sahipliği yapan tablet, nano düzeyde aşındırma mimarisi sayesinde ekran parlamalarını ve ışık yansımalarını ortadan kaldırıyor.

#5
Foto - Huawei’in ‘MatePad Pro Max’ modeli Türkiye'de satışa çıkıyor

Donanım bileşenlerinin yerleşiminde "Merkezi Düzen" mimarisinin benimsendiği cihazda, üst düzey dizüstü bilgisayarlarda kullanılan sıvı metal termal jel soğutma yapısı, dört sürücülü bas ünitesine sahip 6 hoparlörlü ses sistemi ve yüksek silikon anotlu pil teknolojisi yer alıyor.

#6
Foto - Huawei’in ‘MatePad Pro Max’ modeli Türkiye'de satışa çıkıyor

MatePad Pro Max, akıllı kalemi ve tuş entegrasyonu sağlayan yeni Huawei Glide Klavye ile bilgisayar düzeyinde verimlilik sunuyor.

#7
Foto - Huawei’in ‘MatePad Pro Max’ modeli Türkiye'de satışa çıkıyor

Yenilenen yapay zeka destekli not alma yetenekleri ve gelişmiş GoPaint çizim uygulaması, profesyonel tasarımcılar ve iş dünyasının seçkinleri için dijital stüdyo deneyimi oluşturuyor.

#8
Foto - Huawei’in ‘MatePad Pro Max’ modeli Türkiye'de satışa çıkıyor

Cihazın, Türkiye fiyatı ve kampanyalarına dair detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak. Huawei'nin online mağazasını ziyaret eden kullanıcılar, ürün hakkında daha fazla bilgi alabilecek, ayrıca 3 Temmuz'a kadar abone olanlar Huawei Watch Fit 4 kazanma fırsatını yakalayabilecek.

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