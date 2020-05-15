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Hızlı tren seferleri ne zaman başlayacak? Hızlı tren bayramda çalışacak mı?

2020-05-15 16:32:11
Hızlı tren seferleri ne zaman başlayacak? Hızlı tren bayramda çalışacak mı?

Hızlı tren seferleri başladı mı? Hızlı tren seferleri bayramdan önce başlayacak mı? Hızlı tren seferleri ne zaman yeniden başlayacak? Soruları Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte merak edilmeye başladı. koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan hızlı tren seferleri iptal edilmişti. Peki hızlı tren seferleri ne zaman başlayacak? TCDD YHT Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir tren hatları ne zaman açılacak? İşte detaylar.

#1
Foto - Koronavirüs salgını ülkemizde azalarak etkisini yitirmeye devam ederken Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvimi Planı yayımlandı. Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri sonucu kapatılan birçok işletme normalleşme kapsamında yeniden açılmaya başlandı.

Koronavirüs salgını ülkemizde azalarak etkisini yitirmeye devam ederken Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvimi Planı yayımlandı. Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri sonucu kapatılan birçok işletme normalleşme kapsamında yeniden açılmaya başlandı.

#2
Foto - TCDD Taşımacılık, mart ayında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanmasının ardından YHT seferlerini durdurumuştu. Son dakika haberine göre, hızlı tren seferleri yeniden başlıyor.

TCDD Taşımacılık, mart ayında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanmasının ardından YHT seferlerini durdurumuştu. Son dakika haberine göre, hızlı tren seferleri yeniden başlıyor.

#3
Foto - Devlet Demiryolları'ndan hızlı tren seferlerine ilişkin açıklama geldi. Kurumdan yapılan bilgilendirmede hızlı tren seferlerinin bayram sonrası en geç 1 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.

Devlet Demiryolları'ndan hızlı tren seferlerine ilişkin açıklama geldi. Kurumdan yapılan bilgilendirmede hızlı tren seferlerinin bayram sonrası en geç 1 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.

#4
Foto - TCDD “Geçiş dönemi” için bazı kurallar getirdiğini duyurdu.

TCDD “Geçiş dönemi” için bazı kurallar getirdiğini duyurdu.

#5
Foto - “Geçiş dönemi”nde bazı kurallar geçerli olacak. Bunlar şöyle: YHT’ler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak.

“Geçiş dönemi”nde bazı kurallar geçerli olacak. Bunlar şöyle: YHT’ler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak.

#6
Foto - Maskesiz yolcu trenlere alınmayacak. Yolcuların, maskeleriyle gelmesi gerekiyor. Yolcular, önceden bilet alacak. Yalnızca satın aldıkları koltuğa oturabilecek. Başka numaralı bir koltukta seyahat edemeyecek.

Maskesiz yolcu trenlere alınmayacak. Yolcuların, maskeleriyle gelmesi gerekiyor. Yolcular, önceden bilet alacak. Yalnızca satın aldıkları koltuğa oturabilecek. Başka numaralı bir koltukta seyahat edemeyecek.

#7
Foto - Bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok. Trenlerde dezenfektan bulundurulacak

Bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok. Trenlerde dezenfektan bulundurulacak

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