2020-05-15 16:32:11 Hızlı tren seferleri ne zaman başlayacak? Hızlı tren bayramda çalışacak mı?
Hızlı tren seferleri başladı mı? Hızlı tren seferleri bayramdan önce başlayacak mı? Hızlı tren seferleri ne zaman yeniden başlayacak? Soruları Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte merak edilmeye başladı. koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan hızlı tren seferleri iptal edilmişti. Peki hızlı tren seferleri ne zaman başlayacak? TCDD YHT Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir tren hatları ne zaman açılacak? İşte detaylar.