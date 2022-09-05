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Teknoloji-Bilişim
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Hızlı şarjda Apple mı, yoksa Sumsung mu iyi?

2022-09-05 00:28:35
Hızlı şarjda Apple mı, yoksa Sumsung mu iyi?

iPhone 13 Pro Max ve Samsung S22 Ultra hızlı şarj için yarıştı.

#1
Foto - Hızlı şarjda Apple mı, yoksa Sumsung mu iyi?

Apple sadece birkaç gün sonra iPhone 14 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 13 modelleri ise geçtiğimiz yıldan bu yana akıllı telefon dünyasının zirvesinde yer alıyor.

#2
Foto - Hızlı şarjda Apple mı, yoksa Sumsung mu iyi?

Ancak son iPhone 13 Pro Max ve Samsung Galaxy S22 Ultra hızlı şarj karşılaştırması Apple’ı üzecek gibi duruyor.

#3
Foto - Hızlı şarjda Apple mı, yoksa Sumsung mu iyi?

iPhone 13 Pro Max ve Samsung S22 Ultra hızlı şarjda karşı karşıya Güvenilir kaynak TheGalox, son Twitter paylaşımında iPhone 13 Pro Max ve Samsung Galaxy S22 Ultra’nın hızlı şarj sonuçlarını karşılaştırdı.

#4
Foto - Hızlı şarjda Apple mı, yoksa Sumsung mu iyi?

iPhone 13 Pro Max’in tam şarjı 1 saat 46 dakika; Galaxy S22 Ultra ise 59 dakika sürüyor.

#5
Foto - Hızlı şarjda Apple mı, yoksa Sumsung mu iyi?

Birbirine rakip iki model arasındaki 47 dakikalık fark dikkat çekiyor.

#6
Foto - Hızlı şarjda Apple mı, yoksa Sumsung mu iyi?

Galaxy S22 Ultra 45W hızlı şarj desteği sunarken, iPhone 13 Pro Max’in 20W ile şarj olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ayrıca S22 Ultra’da 5000 mAh; iPhone 13 Pro Max’te ise 4352 mAh’lık bir batarya bulunduğunu söyleyelim. Yani hem şarj kapasitesinde hem de batarya boyutunda S22 Ultra daha önde.

#7
Foto - Hızlı şarjda Apple mı, yoksa Sumsung mu iyi?

Apple, akıllı telefonlarına hızlı şarjı ilk defa iPhone 8 ile sundu. iPhone 8 serisinde 18W kapasitesinde hızlı şarj desteği bulunuyor. iPhone 12 ve iPhone 13 ailesi 20W hızlı şarj desteğine sahip. Ancak son iddiaya göre iPhone 14, 30W hızlı şarja sahip olacak.

#8
Foto - Hızlı şarjda Apple mı, yoksa Sumsung mu iyi?

30W desteğinin tüm modellerde olup olmayacağı belirsiz. Şimdilik sadece iPhone 14 Pro’ya verileceği söyleniyor. Apple ayrıca kısa süre önce MacBook Air ve iPhone’u aynı anda şarj eden 35W’lık USB-C şarj adaptörünü satışa çıkardı. Şirketin bu atılımı iPhone 14 hızlı şarj ihtimalini artırıyor.

#9
Foto - Hızlı şarjda Apple mı, yoksa Sumsung mu iyi?

Önümüzdeki yıl duyurulması beklenen Galaxy S23’ün ise 5000mAh batarya kapasitesini koruyacağı düşünülüyor.

#10
Foto - Hızlı şarjda Apple mı, yoksa Sumsung mu iyi?

Hızlı şarj konusunda ise 65W kapasitesine genişleyebileceği idddia ediliyor.

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