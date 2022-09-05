Hızlı şarjda Apple mı, yoksa Sumsung mu iyi?

Galaxy S22 Ultra 45W hızlı şarj desteği sunarken, iPhone 13 Pro Max’in 20W ile şarj olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ayrıca S22 Ultra’da 5000 mAh; iPhone 13 Pro Max’te ise 4352 mAh’lık bir batarya bulunduğunu söyleyelim. Yani hem şarj kapasitesinde hem de batarya boyutunda S22 Ultra daha önde.