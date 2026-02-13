  • İSTANBUL
Hızlı kundakçı bulduğunu yaktı!
Giriş Tarihi:

Hızlı kundakçı bulduğunu yaktı!

Antalya'da tartıştığı kız arkadaşının otomobilini benzin dökerek ateşe veren şahıs, hızını alamayıp annesine ait kendi kullandığı minibüsü de yaktı.

#1
Foto - Hızlı kundakçı bulduğunu yaktı!

Alevlerin sıçradığı bir kamyonetten yangından zarar görürken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

#2
Foto - Hızlı kundakçı bulduğunu yaktı!

Olay, saat 20.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 336 sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin A. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle kız arkadaşıyla tartıştı.

#3
Foto - Hızlı kundakçı bulduğunu yaktı!

Ardından kendi kullandığı annesine ait 07 AJA 014 plakalı minibüs ile kız arkadaşına ait olduğu belirtilen 06 BP 973 plakalı otomobili bidonla benzin dökerek ateşe verdi.

#4
Foto - Hızlı kundakçı bulduğunu yaktı!

Kısa sürede yanmayan başlayan araçlardaki alevler park halindeki Bahri Ş.'ye ait 07 AGA 267 plakalı kamyonete de sıçradı.

#5
Foto - Hızlı kundakçı bulduğunu yaktı!

Patlama seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

#6
Foto - Hızlı kundakçı bulduğunu yaktı!

İki araç tamamen yanarak küle dönerken, alevlerin sıçradığı kamyonette maddi hasar meydana geldi.

#7
Foto - Hızlı kundakçı bulduğunu yaktı!

Aracı zarar gören Bahri Ş., olay anını anlatırken büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirterek, patlama sesleri üzerine sokağa çıktığında aracının yanmaya başladığını gördüğünü ifade etti.

#8
Foto - Hızlı kundakçı bulduğunu yaktı!

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin A., emniyete götürüldü.

#9
Foto - Hızlı kundakçı bulduğunu yaktı!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

