Hızlı kundakçı bulduğunu yaktı!
Antalya'da tartıştığı kız arkadaşının otomobilini benzin dökerek ateşe veren şahıs, hızını alamayıp annesine ait kendi kullandığı minibüsü de yaktı.
Alevlerin sıçradığı bir kamyonetten yangından zarar görürken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, saat 20.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 336 sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin A. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle kız arkadaşıyla tartıştı.
Ardından kendi kullandığı annesine ait 07 AJA 014 plakalı minibüs ile kız arkadaşına ait olduğu belirtilen 06 BP 973 plakalı otomobili bidonla benzin dökerek ateşe verdi.
Kısa sürede yanmayan başlayan araçlardaki alevler park halindeki Bahri Ş.'ye ait 07 AGA 267 plakalı kamyonete de sıçradı.
Patlama seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İki araç tamamen yanarak küle dönerken, alevlerin sıçradığı kamyonette maddi hasar meydana geldi.
Aracı zarar gören Bahri Ş., olay anını anlatırken büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirterek, patlama sesleri üzerine sokağa çıktığında aracının yanmaya başladığını gördüğünü ifade etti.
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin A., emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
