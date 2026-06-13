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#1
Foto - Hizbullah'tan İHA saldırısı! Sirenler çaldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İHA saldırısı nedeniyle İsrail’in kuzeyindeki Celile bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

#2
Foto - Hizbullah'tan İHA saldırısı! Sirenler çaldı

İHA saldırısında yaralanan olmadığı belirtilen açıklamada, İHA'yı düşürme girişimleri nedeniyle Batı Celile'deki birçok yerleşimde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

#3
Foto - Hizbullah'tan İHA saldırısı! Sirenler çaldı

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

#4
Foto - Hizbullah'tan İHA saldırısı! Sirenler çaldı

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrailarasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

#5
Foto - Hizbullah'tan İHA saldırısı! Sirenler çaldı

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

#6
Foto - Hizbullah'tan İHA saldırısı! Sirenler çaldı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 711 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

#7
Foto - Hizbullah'tan İHA saldırısı! Sirenler çaldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

#8
Foto - Hizbullah'tan İHA saldırısı! Sirenler çaldı

Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

#9
Foto - Hizbullah'tan İHA saldırısı! Sirenler çaldı

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

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