Beşiktaşlı Larin Kanada'yı kurtardı! Tarihe geçti
FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu’nda Kanada ile Bosna Hersek 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek’in galibiyet umutlarını, oyuna sonradan giren eski Beşiktaşlı Cyle Larin attığı golle yıktı.
FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu’nda Kanada ile Bosna Hersek 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek’in galibiyet umutlarını, oyuna sonradan giren eski Beşiktaşlı Cyle Larin attığı golle yıktı.
FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmaya etkili başlayan Bosna Hersek, 21. dakikada Jovo Lukic’in golüyle öne geçti.
İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Bosna Hersek, uzun süre üstünlüğünü koruyarak turnuvaya galibiyetle başlama umutlarını artırdı.
Kanada’da teknik heyetin ikinci yarıdaki hamlelerinden biri maçın kaderini değiştirdi. Eski Beşiktaşlı Cyle Larin, oyuna girdikten kısa süre sonra sahneye çıktı ve 79. dakikada attığı golle skoru 1-1’e getirdi.
Larin’in golü, Bosna Hersek’in üç puan hesaplarını bozarken Kanada’ya Dünya Kupası’ndaki ilk maçında kritik bir puan kazandırdı.
Edin Dzeko’nun da formasını giydiği Bosna Hersek, maçın büyük bölümünde skor avantajını elinde tutmasına rağmen son bölümde gelen gole engel olamadı. Kanada ise taraftarı önünde mağlubiyetten kurtularak turnuvaya puanla başlamayı başardı.
Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golü için fırsatlar arasa da skor değişmedi ve mücadele 1-1 sona erdi. Cyle Larin, Bosna Hersek karşısında oyuna girdikten 121 saniye sonra fileleri havalandırarak dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Larin, Kolo Muani’nin 43 saniyelik golünden bu yana Dünya Kupası’nda oyuna sonradan girip en kısa sürede gol atan yedek oyunculardan biri oldu.
Bu gol, hem Kanada’ya puan getirdi hem de eski Beşiktaşlı futbolcunun adını turnuvanın ilk haftasında öne çıkardı. Bu sonucun ardından Kanada ve Bosna Hersek, B Grubu’na 1’er puanla başladı. Kanada bir sonraki maçında Katar’ı ağırlayacak. Bosna Hersek ise İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
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