Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golü için fırsatlar arasa da skor değişmedi ve mücadele 1-1 sona erdi. Cyle Larin, Bosna Hersek karşısında oyuna girdikten 121 saniye sonra fileleri havalandırarak dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Larin, Kolo Muani’nin 43 saniyelik golünden bu yana Dünya Kupası’nda oyuna sonradan girip en kısa sürede gol atan yedek oyunculardan biri oldu.