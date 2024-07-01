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Hitler’in Yahudilere yaptığı soykırımı hatırlattı! İsrail 30 bin çocuğu katletti

2024-07-01 05:28:52
Hitler’in Yahudilere yaptığı soykırımı hatırlattı! İsrail 30 bin çocuğu katletti

#1
Foto - Hitler’in Yahudilere yaptığı soykırımı hatırlattı! İsrail 30 bin çocuğu katletti

“Bizler pişmanlık yaşamayalım” Amasya Belediyesi’nin Yavuz Selim Meydanı’nda düzenlediği halk konserinde Nazi Almanyası döneminde Adolf Hitler’in Yahudilere yaptığı soykırımı hatırlatan Haluk Levent, “Hitler’in Yahudilere yaptığı zulmü görünce kendimize yapılmış gibi hissettik.

#2
Foto - Hitler’in Yahudilere yaptığı soykırımı hatırlattı! İsrail 30 bin çocuğu katletti

Onların çocuklarını kendimiz kabul ederek yıllarca etkisinden kurtulamadık. Hitler’den 10 yıl kadar sonra dünyanın her tarafındaki ülkelerde şu sorular soruldu. Bir özeleştiriydi. Hitler bunu yaparken biz ne yaptık? Hiçbir şey. Sadece sustuk.

#3
Foto - Hitler’in Yahudilere yaptığı soykırımı hatırlattı! İsrail 30 bin çocuğu katletti

Bu özeleştiriyle yıllarca pişmanlık yaşadı insanlar. Bizler pişmanlık yaşamayalım. Hitler’in zulmünde acı çeken insanların torunlarının kurduğu hükümet Netanyahu önderliğinde birkaç ayda 30 bin çocuk katletti.

#4
Foto - Hitler’in Yahudilere yaptığı soykırımı hatırlattı! İsrail 30 bin çocuğu katletti

İşgalci, yayılmacı, emperyalist politikaları Amerika ve İngiltere’nin dışında hiçbir ülke desteklemedi. Biz de burada 'kahrolsun' diyoruz” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Hitler’in Yahudilere yaptığı soykırımı hatırlattı! İsrail 30 bin çocuğu katletti

“Kız çocuğu” adlı şiiri Filistinli çocuklar için okudu Nazım Hikmet’in Hiroşima’ya atılan bomba üzerine yazdığı “Kız çocuğu” adlı şiirini Filistinli çocuklar için okuyan sevilen sanatçı, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'nin peşinden milli mücadele kahramanlarının adlarını sıralayarak seslendirdiği İzmir Marşı'nı ‘Yaşasın tam bağımsız Türkiye’ sözleriyle tamamladı.

#6
Foto - Hitler’in Yahudilere yaptığı soykırımı hatırlattı! İsrail 30 bin çocuğu katletti

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, çiçek ve hediye verdiği Haluk Levent’e şarkılarıyla yaşattığı unutulmaz konser için teşekkür etti. Meydanı dolduran Amasyalılara seslenen Başkan Sevindi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da konser düzenleyeceklerini açıkladı.

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