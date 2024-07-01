Hitler’in Yahudilere yaptığı soykırımı hatırlattı! İsrail 30 bin çocuğu katletti

Onların çocuklarını kendimiz kabul ederek yıllarca etkisinden kurtulamadık. Hitler’den 10 yıl kadar sonra dünyanın her tarafındaki ülkelerde şu sorular soruldu. Bir özeleştiriydi. Hitler bunu yaparken biz ne yaptık? Hiçbir şey. Sadece sustuk.