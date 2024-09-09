Hitit dönemine ait izler! 9 bin yıllık höyükte tarihi keşif

Yumuktepe Höyüğü'nde en erken tabakaların olduğu bölümde çalışma yürüten Kazı Başkan Yardımcısı Pamukkale Üniversitesi'nden Dr. Özlem Aytek ise çalışma yaptığı alanla ilgili bilgi verdi. En erken tabaka dedikleri ilk yerleşik yaşamın başladığı alanda olduklarını belirten Aytek, şöyle devam etti: "Yaklaşık olarak milattan önce 6500'le tarihleniyor burası. Bu tarihleri genel olarak mimari anlamda baktığımızda çok daha fazla yenilemeyle ve çoklu alan kullanımıyla tanımlayabiliriz. Genelde taş temel üzerine kerpiç mimari görüyoruz ve içerisinde ağırlıklı olarak siloların olduğu bir birimden bahsedebiliriz. Siloların içeriside şu ana kadar tanımlanmış olan; mesela ağırlıklı olarak mercimek gibi yoğun botanik kalıntılarıyla beraber buluyoruz. Bu seneki çalışmalarımızda alanımızı biraz daha genişlettik ve buradaki kendi içindeki kronolojisini daha iyi anlamaya yönelik bir hedefimiz var. Mimari anlamda baktığımızda, çok yenileme evresi var, yan yana yapılmış alanlar var. Bunların içerisinde ne gibi alanların içlik olarak kullanıldığı ne gibi alanların depolama için kullanıldığına dair fikirler elde etmeye çalışıyoruz. Umarım sezon sonunda daha fazla bilgiye daha çok şey söyleyebileceğiz."