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8 üniversiteye yeni rektör atandı

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8 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yer aldı. Kararlar kapsamında 8 üniversitenin rektörlüğüne yeni isimler getirildi.

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#1
Foto - 8 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlarla yükseköğretim kurumlarında yeni görevlendirmeler yapıldı.

#2
Foto - 8 üniversiteye yeni rektör atandı

Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

#3
Foto - 8 üniversiteye yeni rektör atandı

Karara göre Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar getirildi.

#4
Foto - 8 üniversiteye yeni rektör atandı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan atandı.

#5
Foto - 8 üniversiteye yeni rektör atandı

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu görevlendirildi. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Emre Alkin atandı.

#6
Foto - 8 üniversiteye yeni rektör atandı

Atama kararları kapsamında Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kesik getirildi.

#7
Foto - 8 üniversiteye yeni rektör atandı

Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal Yıldız ve Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı atandı.

#8
Foto - 8 üniversiteye yeni rektör atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla birlikte söz konusu üniversitelerde yeni yönetim dönemi başlamış oldu. Yeni rektörlerin görevlerine atama kararlarının ardından resmen başlayacağı bildirildi.

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