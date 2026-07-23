8 üniversiteye yeni rektör atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yer aldı. Kararlar kapsamında 8 üniversitenin rektörlüğüne yeni isimler getirildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yer aldı. Kararlar kapsamında 8 üniversitenin rektörlüğüne yeni isimler getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlarla yükseköğretim kurumlarında yeni görevlendirmeler yapıldı.
Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildi.
Karara göre Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar getirildi.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan atandı.
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu görevlendirildi. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Emre Alkin atandı.
Atama kararları kapsamında Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kesik getirildi.
Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal Yıldız ve Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla birlikte söz konusu üniversitelerde yeni yönetim dönemi başlamış oldu. Yeni rektörlerin görevlerine atama kararlarının ardından resmen başlayacağı bildirildi.
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