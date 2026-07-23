F-35’in tahtı zangır zangır sallanıyor: Dev proje onaylandı, üçte biri fiyatına yapılacak

Ghost Bat, temmuz başında ABD öncülüğünde düzenlenen çok uluslu askerî tatbikata katıldı. Uçak, Aralık 2025’te havadaki bir hedefe karşı gerçek mühimmat kullanılan denemeyi de tamamladı. Boeing, program üzerinde 2017’den bu yana çalışıyor. Şirket, 100’den fazla test uçuşu gerçekleştirdiğini ve modelin yeni otonom görevler için geliştirilebileceğini belirtiyor. Boeing, Avustralya Savunma Kuvvetleri için yedi Ghost Bat üretmeye hazırlanıyor. Üç yıllık sözleşmenin büyüklüğü 754 milyon Avustralya doları, yaklaşık 528 milyon dolar olarak açıklandı.