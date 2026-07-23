F-35’in tahtı zangır zangır sallanıyor: Dev proje onaylandı, üçte biri fiyatına yapılacak
ABD Hava Kuvvetleri, birim maliyeti 80 milyon doları aşan F-35 savaş uçaklarına kıyasla üçte biri fiyatına mal olacak otonom jetler için dev savunma şirketleriyle kıyasıya bir yarış başlattı. Boeing, Anduril ve General Atomics gibi sektörün dev isimleri pilotlu jetlere eşlik edecek otonom uçak projelerini hızla hayata geçirirken, ilk büyük üretici seçiminin 2027 yazında yapılması planlanıyor. 2030 sonuna kadar en az 150 adet savaşa hazır otonom uçağın envantere alınmasıyla birlikte hava savaşı konseptinin tamamen değişmesi bekleniyor.