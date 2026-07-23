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Apar topar gözaltına alınmıştı! Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş’ın aylık kazancı dudak uçuklattı

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Apar topar gözaltına alınmıştı! Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş’ın aylık kazancı dudak uçuklattı

Sosyal medyada paralı abonelik sistemi üzerinden elde ettiği milyonluk gelirle "Çok iyi para" diyerek büyük tepki çeken fenomen Fatma Soydaş, dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın acil talebi doğrultusunda şüphelinin tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Öte yandan Soydaş'ın aylık kazancı da ortaya çıktı.

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Foto - Apar topar gözaltına alınmıştı! Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş’ın aylık kazancı dudak uçuklattı

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla tartışmaların odağında yer alan fenomen Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul'da gözaltına alınan Soydaş’ın sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.

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Foto - Apar topar gözaltına alınmıştı! Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş’ın aylık kazancı dudak uçuklattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Soydaş’ın TikTok ve Instagram platformlarında yaptığı paylaşımların "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan fenomen isim, emniyet güçlerince İstanbul'da gözaltına alındı.

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Foto - Apar topar gözaltına alınmıştı! Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş’ın aylık kazancı dudak uçuklattı

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; Soydaş’ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi talebinin bizzat Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapıldığı öğrenildi. Başsavcılığın kararıyla fenomenin hesaplarına erişim engeli uygulandı.

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Foto - Apar topar gözaltına alınmıştı! Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş’ın aylık kazancı dudak uçuklattı

Son dönemde sadece paylaşımlarıyla değil, paralı abonelik sisteminden elde ettiği gelirle de adından söz ettiren Fatma Soydaş, katıldığı bir yayında aylık kazancını şu sözlerle hesaplamıştı: "60 liraya abone olunuyor şu an. O yüzden şu an 20.000 civarı bir abonem var. 1 milyon 200 bin TL civarında bir gelir. 600'ü masraf düş, 600'ü kalıyor. Çok iyi para."

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Yorumlar

Mahmut

bu tip ahlaksız soytarı ucubeler farklı göstermelik kılık kıyafetlerle İslami Müslüman toplumu karalayıcı zihinleri karıştırıcı bir İslami Müslüman Türkiye toplumun Aileler değerlerini zedeleyici incitici halkı kin ve nefret tohumları ekici görsellerle aşağılayıcı suçundan ceza almalı ve almalilar hangi çöplük lagim çukuru ucubeler varsa hepsi hemen yasaklanmalı ve gereği derhal yapılmalı Devletler ve Milletler bu aparat sözde yayın organlarına karşı çok büyük süzgeçler kanunlar yasalar cok hızlı yapmalılar tuşların içindekiler istedikleri ülkeler ve halklarını cok hızlı çürütüp lagim çukuru nesiller yapmaya çalışıyorlar bu alanda Yüksek Kanun ve Yasalar daha hızlı ve etkili yapılmalı 1000 tane toplantılar sonrası boş ve zaman kaybı her zaman.
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