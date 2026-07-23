Apar topar gözaltına alınmıştı! Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş’ın aylık kazancı dudak uçuklattı

Son dönemde sadece paylaşımlarıyla değil, paralı abonelik sisteminden elde ettiği gelirle de adından söz ettiren Fatma Soydaş, katıldığı bir yayında aylık kazancını şu sözlerle hesaplamıştı: "60 liraya abone olunuyor şu an. O yüzden şu an 20.000 civarı bir abonem var. 1 milyon 200 bin TL civarında bir gelir. 600'ü masraf düş, 600'ü kalıyor. Çok iyi para."