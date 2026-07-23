Apar topar gözaltına alınmıştı! Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş’ın aylık kazancı dudak uçuklattı
Sosyal medyada paralı abonelik sistemi üzerinden elde ettiği milyonluk gelirle "Çok iyi para" diyerek büyük tepki çeken fenomen Fatma Soydaş, dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın acil talebi doğrultusunda şüphelinin tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Öte yandan Soydaş'ın aylık kazancı da ortaya çıktı.