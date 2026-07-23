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'Yenilmez, düşürülemez' dedikleri İHA'lar peş peşe imha edildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

'Yenilmez, düşürülemez' dedikleri İHA'lar peş peşe imha edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok güvendiği ve yakın zamanda ihracatında kolaylık sağlamayı planladığı MQ-9 insansız hava araçları peş peşe imha edildi.

#1
Foto - 'Yenilmez, düşürülemez' dedikleri İHA'lar peş peşe imha edildi

İran ordusu, Ürdün'deki Prens Hasan ve Kral Faysal askeri üslerine düzenlenen saldırılarda insansız hava aracı (İHA) altyapısı ile helikopter depolama tesislerinin hedef alındığını, sekiz MQ-9 İHA'nın imha edildiğini ve iki ABD helikopterinin hasar aldığını iddia etti.

#2
Foto - 'Yenilmez, düşürülemez' dedikleri İHA'lar peş peşe imha edildi

İran, ABD saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki üsleri hedef almaya devam ediyor. İran ordusundan yapılan açıklamada, Ürdün’deki Prens Hasan ve Kral Faysal askeri üslerine saldırılar düzenlendiği bildirildi.

#3
Foto - 'Yenilmez, düşürülemez' dedikleri İHA'lar peş peşe imha edildi

Açıklamada, üslerde bulunan insansız hava aracı (İHA) altyapısı ile helikopter depolama tesislerinin hedef alındığı aktarıldı.

#4
Foto - 'Yenilmez, düşürülemez' dedikleri İHA'lar peş peşe imha edildi

Ordu, sekiz MQ-9 İHA'nın imha edildiğini, iki MQ-9 İHA’nın da ağır hasar gördüğünü öne sürdü.

#5
Foto - 'Yenilmez, düşürülemez' dedikleri İHA'lar peş peşe imha edildi

Ayrıca helikopter depolama tesisine düzenlenen saldırıda iki ABD helikopterinin vurularak tahrip edildiği iddia edildi.

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