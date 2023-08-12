2023-08-12 23:00:16 Hindistan'da Dünya Fil Günü kutlandı
Hindistan'da Dünya Fil Günü kutlandı
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Hindistan'da Dünya Fil Günü kutlandı
Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletindeki Mathura kentinde gözleri görmeyen dişi Asya fili Ginger (61), 'Dünya Fil Günü' kapsamında Wildlife SOS'un Fil Koruma ve Bakım Merkezinde (ECCC) görüntülendi.
Dünya Doğayı Koruma Birliği veya tam adıyla Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) "Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi'nde bulunan fillerin azalan popülasyonuna dikkat çekmek için 2012'den bu yana 12 Ağustos, Dünya Fil Günü olarak kutlanıyor.
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