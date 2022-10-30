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Hayat-Aktüel
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Hilal ve minarenin muazzam görüntüsü hayran bıraktı

2022-10-30 09:24:17
Hilal ve minarenin muazzam görüntüsü hayran bıraktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde beliren hilal, görenleri hayran bıraktı.

#1
Foto - Hilal ve minarenin muazzam görüntüsü hayran bıraktı

Akşam saatlerinde kızıl ve beyaz renkte büyük bir şekilde doğan hilalin güzelliğini gören vatandaşlar telefonlarına sarılıp fotoğraf çekti.

#2
Foto - Hilal ve minarenin muazzam görüntüsü hayran bıraktı

Yüksekova'da hilali seyretmenin ayrı bir keyif olduğunu belirten Cami İnce adlı Hakkarili vatandaş, "İki gündür Yüksekova semalarından güzel bir hilal görüntüsü çıkıyor. İlk kez bu kadar net görme fırsatını buldum." dedi.

#3
Foto - Hilal ve minarenin muazzam görüntüsü hayran bıraktı

Cami İnce şöyle devam etti:

#4
Foto - Hilal ve minarenin muazzam görüntüsü hayran bıraktı

Hilalin muazzam görüntüsünün caminin kubbesiyle birleşmiş olmasını hayranlıkla izledim. Bunlar da Allah’ın güzel eserleridir.

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