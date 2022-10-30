2022-10-30 09:24:17 Hilal ve minarenin muazzam görüntüsü hayran bıraktı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde beliren hilal, görenleri hayran bıraktı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde beliren hilal, görenleri hayran bıraktı.
Akşam saatlerinde kızıl ve beyaz renkte büyük bir şekilde doğan hilalin güzelliğini gören vatandaşlar telefonlarına sarılıp fotoğraf çekti.
Yüksekova'da hilali seyretmenin ayrı bir keyif olduğunu belirten Cami İnce adlı Hakkarili vatandaş, "İki gündür Yüksekova semalarından güzel bir hilal görüntüsü çıkıyor. İlk kez bu kadar net görme fırsatını buldum." dedi.
Cami İnce şöyle devam etti:
Hilalin muazzam görüntüsünün caminin kubbesiyle birleşmiş olmasını hayranlıkla izledim. Bunlar da Allah’ın güzel eserleridir.
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