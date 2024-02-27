2024-02-27 17:44:31 Hilal Kaplan vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Resmen tokat manyağı oldular
Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN, nihayet gökyüzüyle buluştu. Ülkemizi savunma sanayisinde ve teknolojide dünyanın en üst ligine taşıyan KAAN'ın ilk uçuşu içimizdeki birtakım hazımsızları rahatsız etti. Söz konusu hazımsızlara tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ise “On yıllardır Türkiye'de Batılı efendilerinin distribütörlüğünü yapan çakma modernlerin bu başarıyı perdelemeye çalışmasına izin vermeyin” dedi. Kaplan, yazısında şunları kaydetti: