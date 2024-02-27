Hilal Kaplan vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Resmen tokat manyağı oldular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde çalışan mühendislerimiz, kendi ifadeleriyle "Başkalarının çocukları babasız kalmasın diye kendi çocuklarını babasız bırakmaya hazır kahramanlarımıza destek vermek için, gerekirse sandalye üzerinde uyuklayarak" var güçleriyle çalıştılar. Allah onlardan razı olsun. Bugün yaşadığımız başarılar bizim ve çocuklarımızın daha iyi bir Türkiye'de yaşaması için son derece önemli. Yapılan her atılım, yurt dışına akıtılacak paraların ülkemizde kalmasını, daha fazla okul, daha çok güvenli konut, daha çok sanayii işletmesi, daha fazla insanın gelir düzeyinin yükselmesi demek. On yıllardır Türkiye'de Batılı efendilerinin distribütörlüğünü yapan çakma modernlerin bu başarıyı perdelemeye çalışmasına izin vermeyin. Türkiye, Erdoğan'ın liderliğinde onları daha da üzemeye devam edecek. Çünkü dev bir kez uyandı.”