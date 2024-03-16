Hilal Kaplan, İmamoğlu’nu resmen tokat manyağı yaptı! Bunu yapmayı çok istiyordu, “müjde”yi verdi

Çünkü bu hem İmamoğlu'nun çağrıldığı programda kendisine sorulacak sorular hakkında bilgisi olduğunu, yani "Hatırlamıyorum, yanıma almamışım, bilseydim getirirdim" gibi bahanelerinin de yalan olduğunu gösteriyor. En az bu kadar önemli olan diğer mesele de Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'un adını duyduğunda gerilmesi. Adaylığının ilan edildiği günden itibaren çizgisini hiç bozmadan "Sadece İstanbul" diyerek projelerini açıklayan Kurum'un bu projeleri gerçekleştirecek donanımda olması, İstanbulluların da bu gerçeğin farkına varması Ekrem İmamoğlu'nda bir Murat Kurum fobisi oluşmasına neden olmuş. Aslında bunun emarelerini son iki haftadır görmeye başlamıştık. İmamoğlu önce AK Parti içinde fitne çıkarmaya çalışarak Kurum yerine başka adaylar olabileceğini bildiğini ancak Kurum'un neden seçildiğini anlamadığını açıkladı.