2024-03-16 14:38:56 Hilal Kaplan, İmamoğlu’nu resmen tokat manyağı yaptı! Bunu yapmayı çok istiyordu, “müjde”yi verdi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlere kısa bir süre kala kontrolünü hepten kaybetti. Yakın çalışma ekibinin skandalları ve vatandaşlarla olan gergin diyaloğu da İmamoğlu'nun baskı altında olduğunu ortaya koydu. İmamoğlu'nun seçim vaatlerini unutması ve medya ile olan ilişkilerinin seçim sürecindeki performansını ve İstanbul seçmeninin tercihlerini önemli ölçüde etkileyebileceğini belirten Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ise “31 Mart'ta İstanbul seçmenleri, kendilerine söz verip sonra da ‘hatırlamıyorum’ bahanesine sığınan İmamoğlu'nu çok istediği uzun tatiline çıkartacak” ifadelerini kullandı. Kaplan, yazısında şunları kaydetti: