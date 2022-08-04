Hıçkırıktan kurtulmanın yolları

Hıçkırık durumunda aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini deneyebilirsiniz. 1. Valsalva manevrası Bu yöntem, adını 18. yüzyıldan kalma bir İtalyan doktor olan Antonio Maria Valsalva'dan almıştır. Dalış tutkunlarının iyi bildiği bir uygulama olan Valsalva manevrası özellikle kulakların içindeki basıncı dengelemeyi sağlar. Burnunuzu parmaklarınızla sıkıştırın ve kulaklarınızı açmak için hafifçe üfleyin. Bu yöntem vagus sinirine etki eder, nabzı yavaşlatır ve tahriş olmuş siniri uyararak hıçkırıkları durdurur. 2. Diyaframı harekete geçirin Göğsünüzü şişirerek derin bir nefes alın ve ardından nefesinizi birkaç saniye boyunca akciğerlerde tutun. Bu teknik frenik siniri uyarır ve hıçkırığı durdurur. 3. Bir kağıt torba içinde nefes alın Bu teknik kanda karbondioksit artışına neden olur ve hıçkırıkları durdurur.