Dünya bu Türk teknolojisini konuşuyor! AKINCI’dan ateşlenen süpersonik füze, küresel dengeleri sarstı
Bayraktar AKINCI TİHA'nın ROKETSAN imzalı İHA-300 süpersonik balistik füzesiyle Sinop açıklarında gerçekleştirdiği 250 kilometrelik başarılı atış testi uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Normalde tehlikeli hava sahasında insanlı savaş uçakları gerektiren uzun menzilli vuruşları insansız platformlarla başarıyla hayata geçiren Türkiye, savunma sanayiindeki ezber bozucu gücünü bir kez daha kanıtladı. Uzmanlar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu üstün mühimmat kabiliyetinin modern harp teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını araladığını belirtiyor.