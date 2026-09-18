Dünya bu Türk teknolojisini konuşuyor! AKINCI’dan ateşlenen süpersonik füze, küresel dengeleri sarstı

En son haber'e göre Firstpost America muhabiri Cary Johnston'ın değerlendirmesinde, Türkiye'nin geçmişte savunma ihtiyaçlarının önemli bölümünü yurt dışından tedarik ettiği, son yıllarda ise insansız hava araçları ve mühimmatlar dahil olmak üzere yerli sistemlerin geliştirilmesine ağırlık verdiği belirtildi: "Onlarca yıl önce Türkiye, silahlarını diğer ülkelerden satın alıyordu. Amerika’nın F-35 programından çıkarıldı, bu yüzden kendi askeri cephaneliğini inşa etmeye karar verdi. Türkiye, bir İHA’dan füze ateşleyerek yeni bir silahı test etti: İHA-300. Normalde 250 kilometre uzaklıktaki bir hedefe füze atmak için içinde pilot bulunan ve tehlikeli hava sahasında uçan bir savaş uçağına ihtiyaç vardır. Türkiye artık aynı şeyi pilotsuz da yapabileceğini gösterdi."