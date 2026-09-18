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Dünya bu Türk teknolojisini konuşuyor! AKINCI’dan ateşlenen süpersonik füze, küresel dengeleri sarstı

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Dünya bu Türk teknolojisini konuşuyor! AKINCI’dan ateşlenen süpersonik füze, küresel dengeleri sarstı

Bayraktar AKINCI TİHA'nın ROKETSAN imzalı İHA-300 süpersonik balistik füzesiyle Sinop açıklarında gerçekleştirdiği 250 kilometrelik başarılı atış testi uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Normalde tehlikeli hava sahasında insanlı savaş uçakları gerektiren uzun menzilli vuruşları insansız platformlarla başarıyla hayata geçiren Türkiye, savunma sanayiindeki ezber bozucu gücünü bir kez daha kanıtladı. Uzmanlar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu üstün mühimmat kabiliyetinin modern harp teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını araladığını belirtiyor.

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Foto - Dünya bu Türk teknolojisini konuşuyor! AKINCI’dan ateşlenen süpersonik füze, küresel dengeleri sarstı

Türkiye'nin milli taarruz İHA'sı Bayraktar AKINCI, ROKETSAN imzalı İHA-300 süpersonik balistik füzesini başarıyla ateşleyerek 250 kilometrenin üzerindeki mesafede bulunan deniz hedefini vurdu. Gerçekleştirilen atış, Türkiye'nin insansız hava araçları ve uzun menzilli mühimmat kabiliyetinde dikkat çeken bir adım olarak kayıtlara geçti.

#2
Foto - Dünya bu Türk teknolojisini konuşuyor! AKINCI’dan ateşlenen süpersonik füze, küresel dengeleri sarstı

Türkiye'nin savunma sanayisinde insansız platformlar ve milli mühimmatların entegrasyonuna yönelik çalışmalar sürerken, Bayraktar AKINCI'nın İHA-300 ile gerçekleştirdiği test uluslararası basında da yer buldu. Baykar tarafından geliştirilen AKINCI TİHA, ROKETSAN'ın geliştirdiği İHA-300 süpersonik balistik füzesiyle gerçekleştirilen atış testinde 250 kilometrenin üzerindeki deniz hedefini ilk atışta tam isabetle vurdu. Anadolu Ajansı, testin Türkiye'nin uzun menzilli mühimmatların insansız hava araçlarıyla kullanımına ilişkin kabiliyetini ortaya koyduğunu aktardı.

#3
Foto - Dünya bu Türk teknolojisini konuşuyor! AKINCI’dan ateşlenen süpersonik füze, küresel dengeleri sarstı

Testte AKINCI tarafından kullanılan İHA-300, ROKETSAN'ın geliştirdiği süpersonik balistik füze olarak öne çıkıyor. Gerçekleştirilen atışta Sinop açıklarındaki deniz hedefinin 250 kilometrenin üzerindeki mesafeden vurulduğu bildirildi. Böylece insansız bir hava platformunun daha uzun menzilli bir füze ile uzak mesafedeki hedefe yönelik atış gerçekleştirmesine ilişkin yeni bir test ortaya konuldu.Türkiye'nin savunma sanayisi alanında son dönemde AKINCI üzerinden farklı milli mühimmatların da testleri gerçekleştiriliyor. Eylül ayının başında AKINCI'dan LGK-82 ve GÖZDE güdüm kitleriyle yapılan atışlarda belirlenen hedeflerin vurulduğu açıklanmıştı.

#4
Foto - Dünya bu Türk teknolojisini konuşuyor! AKINCI’dan ateşlenen süpersonik füze, küresel dengeleri sarstı

En son haber'e göre Firstpost America muhabiri Cary Johnston'ın değerlendirmesinde, Türkiye'nin geçmişte savunma ihtiyaçlarının önemli bölümünü yurt dışından tedarik ettiği, son yıllarda ise insansız hava araçları ve mühimmatlar dahil olmak üzere yerli sistemlerin geliştirilmesine ağırlık verdiği belirtildi: "Onlarca yıl önce Türkiye, silahlarını diğer ülkelerden satın alıyordu. Amerika’nın F-35 programından çıkarıldı, bu yüzden kendi askeri cephaneliğini inşa etmeye karar verdi. Türkiye, bir İHA’dan füze ateşleyerek yeni bir silahı test etti: İHA-300. Normalde 250 kilometre uzaklıktaki bir hedefe füze atmak için içinde pilot bulunan ve tehlikeli hava sahasında uçan bir savaş uçağına ihtiyaç vardır. Türkiye artık aynı şeyi pilotsuz da yapabileceğini gösterdi."

#5
Foto - Dünya bu Türk teknolojisini konuşuyor! AKINCI’dan ateşlenen süpersonik füze, küresel dengeleri sarstı

Haberde, Türkiye'nin F-35 programındaki durumunun ardından savunma sanayisinde kendi kabiliyetlerini geliştirmeye yöneldiği şeklindeki değerlendirmeye yer verildi. Ancak Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması, yalnızca "kendi askeri cephaneliğini kurma kararı" şeklinde tek nedene indirgenebilecek bir süreç değil; programdan çıkarılma süreci ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin itirazlarıyla bağlantılı olarak şekillendi.

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