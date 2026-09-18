Altı il için flaş karar alındı: Acele kamulaştırma yapılacak
Aksaray, Konya, Kocaeli, Nevşehir, Niğde ve Sakarya illerindeki kritik projeler için acele kamulaştırma kararı alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Aksaray, Konya, Kocaeli, Nevşehir, Niğde ve Sakarya illerindeki kritik projeler için acele kamulaştırma kararı alındı.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü, altı ilde toplam 12 enerji nakil hattı (ENH) projesinin güzergâhında bulunan taşınmazlarda acele kamulaştırma sürecini başlattı.
Kamulaştırma kapsamındaki projeler Aksaray, Konya, Kocaeli, Nevşehir, Niğde ve Sakarya illerinde yer alıyor. En uzun güzergâh, Konya'da Gökhüyük ADM Sulama Çıkışı ENH hattında 26 kilometre 137 metre olarak belirlendi. Aynı hat, 4 bin 643,72 metrekare kamulaştırma alanı ve 321 bin 3,59 metrekare irtifak alanıyla listedeki en büyük alansal büyüklüğe sahip proje oldu.
Aksaray ve Konya illerini kapsayan Yeni Köseali ENH hattı 14 kilometre 559 metre uzunluğunda planlandı, 2 bin 805,26 metrekare kamulaştırma ve 169 bin 252,94 metrekare irtifak alanı ayrıldı.
Niğde'de Bajdarlık ADM Güney Altay ENH hattı 8 kilometre 494 metre sürerken, 1 bin 716,91 metrekare kamulaştırma ve 101 bin 790,58 metrekare irtifak alanı öngörüldü.
Kocaeli'de dört ayrı hat için kamulaştırma kararı alındı: Şemsettin Modüle Köyler Hattı Girdi-Çıktı Yapması ENH, Akmel Temizlik İlave TRP-TR5092 ENH, Şahinler RMU-Akçaova Çıkışı Yenileme Projesi ENH ve bu hatların bağlı olduğu dağıtım ağı güçlendirmeleri. Sakarya'da Başpınar Derboğazı Yeraltı Şebeke Yenileme Projesi ENH için 213 metre uzunluğunda kamulaştırma alanı belirlendi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23