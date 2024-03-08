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Spor
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Hiç hesapta olmayan yıldızlar gelişmesi: Büyük bir teklif artık yolda: Kasa dolup taşacak…

2024-03-08 14:56:26
Hiç hesapta olmayan yıldızlar gelişmesi: Büyük bir teklif artık yolda: Kasa dolup taşacak…

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda deplasmanda Union Saint Gillouse'yi 3-0 yenerek Kadıköy'de oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı kapan İsmail Kartal'ın öğrencileri yoluna doludizgin devam ediyor. Öte yandan Fenerbahçe'de oynadıkları futbolla vitrine çıkan futbolcularına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'nın büyük kulüpleri sarı-lacivertlilerin 3 futbolcusuna dev teklifle gelmeye hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'ye ciddi bonservis geliri getirecek o teklif...

#1
Foto - Hiç hesapta olmayan yıldızlar gelişmesi: Büyük bir teklif artık yolda: Kasa dolup taşacak…

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmasında deplasmanda Union Saint Gillouse ile karşı karşıya geldi. İsmail Kartal'ın öğrencileri sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

#2
Foto - Hiç hesapta olmayan yıldızlar gelişmesi: Büyük bir teklif artık yolda: Kasa dolup taşacak…

Maçta Fenerbahçe'ye Kadıköy'de oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantajı getiren golleri, 20. dakikada Michy Batsuhayi, 84. dakiada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada penaltıdan attığı golle Dusan Tadic kaydetti.

#3
Foto - Hiç hesapta olmayan yıldızlar gelişmesi: Büyük bir teklif artık yolda: Kasa dolup taşacak…

Union Saint Gillouse karşılaşmasında yaptığı değişikliklerle oyuna önemli müdahalelerde bulunan ve takımını 3-0 galip getiren tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal ise şu ifadeleri kullandı.

#4
Foto - Hiç hesapta olmayan yıldızlar gelişmesi: Büyük bir teklif artık yolda: Kasa dolup taşacak…

Maçta Fenerbahçe'ye Kadıköy'de oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantajı getiren golleri, 20. dakikada Michy Batsuhayi, 84. dakiada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada penaltıdan attığı golle Dusan Tadic kaydetti.

#5
Foto - Hiç hesapta olmayan yıldızlar gelişmesi: Büyük bir teklif artık yolda: Kasa dolup taşacak…

Union Saint Gillouse karşılaşmasında yaptığı değişikliklerle oyuna önemli müdahalelerde bulunan ve takımını 3-0 galip getiren tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal ise şu ifadeleri kullandı.

#6
Foto - Hiç hesapta olmayan yıldızlar gelişmesi: Büyük bir teklif artık yolda: Kasa dolup taşacak…

"Union Saint-Gilloise'ın ne kadar organize bir takım olduğunu biliyorduk. Çok iyi analiz ettik. Günlerce evimize bile gitmedik. En küçük detayı bile atlamadan çok fazla yoğunlaştık.

#7
Foto - Hiç hesapta olmayan yıldızlar gelişmesi: Büyük bir teklif artık yolda: Kasa dolup taşacak…

Öte yandan maça Fenerbahçe'de gösterdikleri performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski ve Fred için sarı-lacivertlilere teklifler gelmeye devam ediyor.

#8
Foto - Hiç hesapta olmayan yıldızlar gelişmesi: Büyük bir teklif artık yolda: Kasa dolup taşacak…

Almanya Bundesliga'da liderliğini sürdüren Xabi Alanso'nun takımı Bayer Leverkusen, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Sebastian Szymanski'yi radarına aldı. 24 yaşındaki oyuncu, sezon başından beri oynadığı futbolla Alman devinin ilgisini çekmeyi başardı.

#9
Foto - Hiç hesapta olmayan yıldızlar gelişmesi: Büyük bir teklif artık yolda: Kasa dolup taşacak…

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Szmyanski için Bayer Leverkusen'in sezon sonunda sarı-lacivertlilere 20 milyon Euro'nun üstünde bir teklif yapması bekleniliyor.

#10
Foto - Hiç hesapta olmayan yıldızlar gelişmesi: Büyük bir teklif artık yolda: Kasa dolup taşacak…

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Polonyalı yıldız futbolcu Sebastian Szymanski, 12 gol ve 14 asistlik bir performans sergileyerek hem gol hem asist katkısında çift hanelere ulaşmayı başardı.

#11
Foto - Hiç hesapta olmayan yıldızlar gelişmesi: Büyük bir teklif artık yolda: Kasa dolup taşacak…

Son 2 sezon Fenerbahçe'de ortaya koyduğu oyunla alkış toplayan ve gelişim gösteren Ferdi Kadıoğlu ise, birçok Avrupa devlerini peşine takmayı başardı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

#12
Foto - Hiç hesapta olmayan yıldızlar gelişmesi: Büyük bir teklif artık yolda: Kasa dolup taşacak…

Sarı-lacivertlilerin 25 milyon Euro'nun üstünde bir teklif beklediği ve bu rakamın altında Ferdi Kadıoğlu'nu bırakmayacağı öğrenilirken sezon sonunda 24 yaşındaki futbolcu için gelişmeler yaşanması öngörülüyor.

#13
Foto - Hiç hesapta olmayan yıldızlar gelişmesi: Büyük bir teklif artık yolda: Kasa dolup taşacak…

Sarı-lacivertlilerde ortaya koyduğu oyunla alkış toplayan ve transfer teklifleri almaya devam eden bir diğer isim ise Fred. Yaşadığı sakatlık sebebiyle birkaç maç kaçıran Brezilyalı yıldız, Kanarya'nın orta sahada en güvendindiği isimler arasında geliyor.

#14
Foto - Hiç hesapta olmayan yıldızlar gelişmesi: Büyük bir teklif artık yolda: Kasa dolup taşacak…

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan transfer edilen yıldız futbolcu Fred, yaz transfer dönemini kasıp kavuran Suudi Arabistan takımlarından Jorge Jesus'un yönettiği Al-Hilal'in transfer listesine girdi.

#15
Foto - Hiç hesapta olmayan yıldızlar gelişmesi: Büyük bir teklif artık yolda: Kasa dolup taşacak…

Fred'i iyi bir teklif gelmediği sürece takımdan göndermeyi düşünmeyen Fenerbahçe, Al Hilal takımından ciddi bonservis teklifi bekliyor. Sarı-lacivertli taraftarın kısa sürede sevgilisi olan 31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 19 milyon euro

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