  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
12
Heyelan nedeniyle kapanmıştı! KGM, Bolu Dağı Tüneli için saat verdi

2022-04-04 15:24:54
Heyelan nedeniyle kapanmıştı! KGM, Bolu Dağı Tüneli için saat verdi

Bolu Dağı Tüneli meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma kapatılmıştı.

#1
Foto - Adeta seferberlik ilan eden ekipler Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor.

Adeta seferberlik ilan eden ekipler Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor.

#2
Foto - Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı Tüneli'nin bulunduğu bölgedeki heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun saat 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacağını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı Tüneli'nin bulunduğu bölgedeki heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun saat 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacağını bildirdi.

#3
Foto - KGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anadolu Otoyolu'nu açma çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek,

KGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anadolu Otoyolu'nu açma çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, "Güzergah yıkama işlemleri ise devam etmektedir. Yol, bugün saat 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacaktır." ifadesi kullanıldı.

#4
Foto - İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...

İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...

#5
Foto - İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...

İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...

#6
Foto - İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...

İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...

#7
Foto - İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...

İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...

#8
Foto - İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...

İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...

#9
Foto - İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...

İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...

#10
Foto - İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...

İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...

#11
Foto - İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...

İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...

Bakanlık ayçiçek yağı fiyatlarını yükselten ismi buldu
Ekonomi

Bakanlık ayçiçek yağı fiyatlarını yükselten ismi buldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, ayçiçek yağı fiyatlarının yükselmesine neden olduğu iddiasıyla Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büy..
Dolar için ezber bozan tahmin: Kur o rakamlara düşecek
Ekonomi

Dolar için ezber bozan tahmin: Kur o rakamlara düşecek

Kur Korumalı Mevduat sonrası dolar kurundaki düşüşün ardından Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle döviz 14,80'lere yaklaştı. Uzmanlar ..
Ne altın ne dolar! Ekonomist Artuğ Çetin'den şok uyarı: Elinizdeki son TL ile hemen bunu alın
Ekonomi

Ne altın ne dolar! Ekonomist Artuğ Çetin'den şok uyarı: Elinizdeki son TL ile hemen bunu alın

Altın ve dolar kurundaki son fiyatlar merakla takip edilirken Ekonomist Dr. Artuğ Çetin'den çarpıcı uyarılar geldi. Artuğ Çetin, yüksek enfl..
Asgari ücrete enflasyon farkı olacak mı? Temmuzda asgari ücrete zam var mı?
Ekonomi

Asgari ücrete enflasyon farkı olacak mı? Temmuzda asgari ücrete zam var mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK'e göre geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 5,46 artarken, e..
Putin'i sarsacak karar! 3 ülke Rus doğalgazından peş peşe vazgeçti
Dünya

Putin'i sarsacak karar! 3 ülke Rus doğalgazından peş peşe vazgeçti

Letonya, Litvanya ve Estonya, doğalgaz ihracatında ruble ile ödemeyi şart koşan Rusya'dan gaz almaktan vazgeçti.
İslam Memiş ‘tezgah büyük’ diyerek çarpıcı detayı paylaştı! 'Yabancılara bayilik mi verdiler?'
Ekonomi

İslam Memiş ‘tezgah büyük’ diyerek çarpıcı detayı paylaştı! 'Yabancılara bayilik mi verdiler?'

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay