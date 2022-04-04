2022-04-04 15:24:54 Heyelan nedeniyle kapanmıştı! KGM, Bolu Dağı Tüneli için saat verdi
Bolu Dağı Tüneli meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma kapatılmıştı.
Bolu Dağı Tüneli meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma kapatılmıştı.
Adeta seferberlik ilan eden ekipler Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı Tüneli'nin bulunduğu bölgedeki heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun saat 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacağını bildirdi.
KGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anadolu Otoyolu'nu açma çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, "Güzergah yıkama işlemleri ise devam etmektedir. Yol, bugün saat 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacaktır." ifadesi kullanıldı.
İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...
İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...
İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...
İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...
İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...
İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...
İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...
İşte heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde tüm hızıyla sürdürülen yol açma çalışmaları...
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