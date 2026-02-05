Hevesleri kursaklarında kaldı! Fenerbahçe’de Kante üzüntüsü
Adeta yılan hikayesine dönen Kante transferinde Fenerbahçe nihayet mutlu sona ulaştı ancak taraftarın sevinci kursağında kaldı denilse yeridir…
Adeta yılan hikayesine dönen Kante transferinde Fenerbahçe nihayet mutlu sona ulaştı ancak taraftarın sevinci kursağında kaldı denilse yeridir…
Fenerbahçe’nin uzun süredir gündemi meşgul eden ve kamuoyunda adeta yılan hikâyesine dönen N'Golo Kanté transferinde ilk maç beklentisi ertelendi.
Fenerbahçe’nin uzun süre gündemi meşgul eden ve kamuoyunda yılan hikâyesine dönen transferi N'Golo Kanté, Ziraat Türkiye Kupası’nda bu akşam Erzurumspor FK ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
Tecrübeli orta saha oyuncusunun kadroda yer almamasının sakatlık ya da fiziksel yetersizlikten kaynaklanmadığı öğrenildi.
Kanté’nin Fenerbahçe’ye hazır durumda gelmesine rağmen, transfer sürecinin uzaması nedeniyle İstanbul’a geç ulaştığı, maç öncesinde takımla birlikte antrenman ve taktik çalışmalara katılacak fırsatı da doğal olarak bulamadığı vurgulandı.
Aynı zamanda yabancı sınırının aşılması nedeniyle, lisansı çıkarılmış olsa da oyuncunun oynatılamayacağı belirtildi.
Ancak John Duran bugün gitmiş olsaydı bile Kante oynatılmayacaktı.
Fenerbahçe'nin Fred ve John Duran transferlerini tamamladıktan sonra Kanté’yi ilk Süper Lig maçında kullanmayı planladığı kaydedildi.
Dün İstanbul'a gelen dünyaca ünlü Müslüman futbolcu Kante coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.
İşte Sabiha Gökçen'den görüntüler...
İşte Sabiha Gökçen'den görüntüler...
İşte Sabiha Gökçen'den görüntüler...
İşte Sabiha Gökçen'den görüntüler...
İşte Sabiha Gökçen'den görüntüler...
İşte Sabiha Gökçen'den görüntüler...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23