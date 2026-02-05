  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşıldı: Bakan Ersoy'un vizyonu kültür ve sanatta rekorları getirdi... Türkiye’nin F-16 hamlesinden sonra dünya bu karara kilitlendi! Gökyüzünün canavarı Rafale’de büyük sürpriz Dünyaca ünlü Nike’a ırkçılık soruşturması: İşte yöneltilen suçlamalar Otomobil alacaklara müjdeli haber! İşte, PEUGEOT’ta araç sahibi olmayı kolaylaştıran kampanya İrmik helvasını dondurmayla buluşturup dünyaya yediriyor Ev sahibi ve kiracılar aman dikkat! Artık tüm evlerde zorunlu olacak Yağan kar eridi! Kızılırmak çamur rengine döndü Hevesleri kursaklarında kaldı! Fenerbahçe’de Kante üzüntüsü Kentavros'u duyurdular: Türk İHA'larını kör edeceklermiş
Spor
15
Yeniakit Publisher
Hevesleri kursaklarında kaldı! Fenerbahçe’de Kante üzüntüsü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hevesleri kursaklarında kaldı! Fenerbahçe’de Kante üzüntüsü

Adeta yılan hikayesine dönen Kante transferinde Fenerbahçe nihayet mutlu sona ulaştı ancak taraftarın sevinci kursağında kaldı denilse yeridir…

#1
Foto - Hevesleri kursaklarında kaldı! Fenerbahçe’de Kante üzüntüsü

Fenerbahçe’nin uzun süredir gündemi meşgul eden ve kamuoyunda adeta yılan hikâyesine dönen N'Golo Kanté transferinde ilk maç beklentisi ertelendi.

#2
Foto - Hevesleri kursaklarında kaldı! Fenerbahçe’de Kante üzüntüsü

Fenerbahçe’nin uzun süre gündemi meşgul eden ve kamuoyunda yılan hikâyesine dönen transferi N'Golo Kanté, Ziraat Türkiye Kupası’nda bu akşam Erzurumspor FK ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

#3
Foto - Hevesleri kursaklarında kaldı! Fenerbahçe’de Kante üzüntüsü

Tecrübeli orta saha oyuncusunun kadroda yer almamasının sakatlık ya da fiziksel yetersizlikten kaynaklanmadığı öğrenildi.

#4
Foto - Hevesleri kursaklarında kaldı! Fenerbahçe’de Kante üzüntüsü

Kanté’nin Fenerbahçe’ye hazır durumda gelmesine rağmen, transfer sürecinin uzaması nedeniyle İstanbul’a geç ulaştığı, maç öncesinde takımla birlikte antrenman ve taktik çalışmalara katılacak fırsatı da doğal olarak bulamadığı vurgulandı.

#5
Foto - Hevesleri kursaklarında kaldı! Fenerbahçe’de Kante üzüntüsü

Aynı zamanda yabancı sınırının aşılması nedeniyle, lisansı çıkarılmış olsa da oyuncunun oynatılamayacağı belirtildi.

#6
Foto - Hevesleri kursaklarında kaldı! Fenerbahçe’de Kante üzüntüsü

Ancak John Duran bugün gitmiş olsaydı bile Kante oynatılmayacaktı.

#7
Foto - Hevesleri kursaklarında kaldı! Fenerbahçe’de Kante üzüntüsü

Fenerbahçe'nin Fred ve John Duran transferlerini tamamladıktan sonra Kanté’yi ilk Süper Lig maçında kullanmayı planladığı kaydedildi.

#8
Foto - Hevesleri kursaklarında kaldı! Fenerbahçe’de Kante üzüntüsü

Dün İstanbul'a gelen dünyaca ünlü Müslüman futbolcu Kante coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.

#9
Foto - Hevesleri kursaklarında kaldı! Fenerbahçe’de Kante üzüntüsü

İşte Sabiha Gökçen'den görüntüler...

#10
Foto - Hevesleri kursaklarında kaldı! Fenerbahçe’de Kante üzüntüsü

İşte Sabiha Gökçen'den görüntüler...

#11
Foto - Hevesleri kursaklarında kaldı! Fenerbahçe’de Kante üzüntüsü

İşte Sabiha Gökçen'den görüntüler...

#12
Foto - Hevesleri kursaklarında kaldı! Fenerbahçe’de Kante üzüntüsü

İşte Sabiha Gökçen'den görüntüler...

#13
Foto - Hevesleri kursaklarında kaldı! Fenerbahçe’de Kante üzüntüsü

İşte Sabiha Gökçen'den görüntüler...

#14
Foto - Hevesleri kursaklarında kaldı! Fenerbahçe’de Kante üzüntüsü

İşte Sabiha Gökçen'den görüntüler...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davası! Ara karar çıktı
Gündem

Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davası! Ara karar çıktı

Maydonoz Döner'e yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında ara karar çıktı.

Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı!
Dünya

Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı!

Tibet Budizminin en yüksek ruhani lideri ve başı olan Dalai Lama'nın ismi Epstein belgelerinde, 150'den fazla yerde geçiyor.
HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu
Gündem

HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu

Türkiye'de başıboş köpek sorunu nedeniyle can veren evlatlarımızın acısı henüz tazeyken, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı'ndan vi..
Zelenski Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı: 55 bin asker hayatını kaybetti
Dünya

Zelenski Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı: 55 bin asker hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın dördüncü yılında cephede hayatını kaybeden asker sayısını ilk kez resmi olarak paylaştı. ..
İbadethaneler kapatılıyor, oturumlar iptal ediliyor! Atina’da mescitlere kilit
Dünya

İbadethaneler kapatılıyor, oturumlar iptal ediliyor! Atina’da mescitlere kilit

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, başkent Atina’da 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle çok sayıda mescidin kapatılacağını, bu mesc..
ABD'den flaş İran açıklaması
Dünya

ABD'den flaş İran açıklaması

Açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rubio "İran'la müzakerelerin nerede yapılacağını netleştirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kulla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23