  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İBB Sözcüsü Murat Ongun yine çarpıttı Bizi dünyaya rezil ettiler! İşte inkar ettiği karikatür

Batı'nın planı altüst oldu! Türkiye yeni silahıyla tüm ambargoları paramparça etti

Vincenzo Montella'ya Türk yardımcı hoca! İşte ortaya çıkan o flaş isim...

Tarihi gelişme! Bu rekor dünyayı ayağa kaldıracak: Bakanlık güncel verileri açıkladı: Turizmde tüm zamanların rekoru

Olmaz olsun böyle dizi… Kadına şiddet ve tecavüz sahneleriyle izleyicileri ayaklandırdı

Cimbom'da büyük hüsran! O istatistikler dikkat çekti: Bakalım şimdi ne olacak?

Montları hazırlayın! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek

Elon Musk Türkiye'deki o araziye göz dikti! O kadar değerli ki Almanlar istiyordu

Otomobil piyasasını alt üst eden SUV! Peynir ekmek gibi satılıyor

İBB'nin skandal yöntemi işçileri isyan ettirdi! Herşey çok mu güzel olacaktı? Yazıklar olsun...
Aktüel
7
Herkesin hayalleri yıkıldı: CHP’li Eskişehir kan ağlıyor: Herkes isyanda: Büyük skandal

2023-09-22 11:51:59
Herkesin hayalleri yıkıldı: CHP’li Eskişehir kan ağlıyor: Herkes isyanda: Büyük skandal

CHP’li Yılmaz Büyükerşen’in yönettiği Eskişehir’de son yıllarda artmakta olan trafik sorunu vatandaşların tepkisini toplamaya devam ederken, Cengiz Topel Caddesi’nde ikinci şeride yapılan parklar esnafın işlerini düşürdü.

#1
Foto - Herkesin hayalleri yıkıldı: CHP’li Eskişehir kan ağlıyor: Herkes isyanda: Büyük skandal

Eskişehir’de araç sayısının çoğalması trafikteki olumsuz etkilerini gösteriyor. Özellikle depremden sonra yaşanan göç dalgasıyla birlikte daha da kalabalıklaştığı gözlemlenen Eskişehir trafiğinde sürücüler gergin dakikalar geçiriyor. Kentteki alt ve üst geçit sayısının az olmasından şikâyetçi olan vatandaşlar, Cengiz Topel Caddesi gibi kentin merkezi noktalarında ikinci sıraya yapılan parklar sebebiyle trafiğin daha da yoğunlaştığını düşünüyor. Hoşnudiye Mahallesi’ndeki esnaf, belediyeye ödedikleri ücrete rağmen trafik polisleriyle polemik yaşadıklarını aktarırken, park yerlerinin belediyeye mi yoksa trafiğe mi ait olduğunun kendilerine net bir şekilde belirtilmesini istiyor. Trafik sıkıntıları yüzünden işlerinin azaldığını öne süren Eskişehir esnafı, yetkililerin konuya el atmasını bekliyor.

#2
Foto - Herkesin hayalleri yıkıldı: CHP’li Eskişehir kan ağlıyor: Herkes isyanda: Büyük skandal

Cengiz Topel Caddesi üzerinde çiçekçilik yapan Mustafa Özelge, ikinci şeride park yapılmasından şikâyetçi olduğunu söyledi. Belediyeye ödedikleri ücret karşılığında yine sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Özelge, “Trafik polisleri geliyor, ‘burayı tutamazsınız, burası trafiğe aittir. Belediyeye ait değildir’ diyor. Burası belediyeye mi ait? Trafiğe mi ait? Onu bir türlü çözemedik. Ama ücretini belediye alıyor. Trafikten hiç geçilmiyor. İkinci sıra, üçüncü sıra park yapılıyor. Eskişehir’in trafiği oldum olası böyle. Özellikle Cengiz Topel Caddesi’nde bu konuda daha yoğun bir sıkıntı var. Trafik hep böyle yoğun, sıkışık. Vatandaş herhangi bir şey almaya bile duramıyor. Burada sadece bizim değil, herkesin sıkıntısı var. Bu sorunu belediye çözecek, ben çözemem ki. Kendi aralarında anlaşacaklar. Buraya trafik mi bakıyor, belediye mi bakıyor? Önce bir onu kararlaştıracaklar. Birisine ücreti ödüyorsun, öteki gelip itiraz ediyor. Biz arada kalıyoruz, mağdur oluyoruz” dedi.

#3
Foto - Herkesin hayalleri yıkıldı: CHP’li Eskişehir kan ağlıyor: Herkes isyanda: Büyük skandal

Bölgede esnaflık yapan İzzet Can Erol, Cengiz Topel Caddesi’nde müşterilerin araba koyacak yer bulamadığını belirtti. Kentteki trafikle ilgili şikâyetlerinden bahseden Erol, “Otopark olmaması çok sıkıntıya neden oluyor. Arabalar ikinci şeride iki dakika duramıyorlar. Hemen trafik polisi geliyor. Bütün esnaf buna bir çözüm bulunmasını istiyor. Ayrıca buradaki Işıklar çok uzun süre yanıyor. Tramvay seferlerini arttırmalarını istiyoruz. Bence Eskişehir’deki araba sayısı çok fazla. Burada motor kazaları çok oluyor. Ona da bir çözüm bulsalar iyi olur. Yetkililerden Eskişehir’in trafiğini biraz daha önemsemelerini isterim” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Herkesin hayalleri yıkıldı: CHP’li Eskişehir kan ağlıyor: Herkes isyanda: Büyük skandal

Taksici Bülent Şahin ise, saat 14.00'dan sonra araçla kent merkezine girmekte zorluk yaşandığını dile getirerek şunları söyledi:

#5
Foto - Herkesin hayalleri yıkıldı: CHP’li Eskişehir kan ağlıyor: Herkes isyanda: Büyük skandal

“Çok kötü bir trafik var. Dikkatsizce yapılan 2 sıralı sıralı parklardan dolayı gidiş-geliş tamamen tıkanıyor.

#6
Foto - Herkesin hayalleri yıkıldı: CHP’li Eskişehir kan ağlıyor: Herkes isyanda: Büyük skandal

Hiç iş yapamıyoruz. Ayrıca sabahları toptancı arabaları oluyor. Öğleden sonra, özellikle hafta sonları yerli turist çok geldiği için 2-3 sıralı park yapıyorlar. Bundan dolayı trafik ister istemez aksıyor. Kaza oluyor. Eskişehir’de zannedersem merkezde en çok kaza Cengiz Topel Caddesi'nde oluyor. Benim aklıma gelen çözüm yolu bir alt geçit yapılması. Üniversitelerin oradan Yunus Emre Kampüsü’ne kadar bir daha alt geçit olursa bu karmaşıklık gider diye düşünüyorum.”

'Petrol var' söylentileri sonrası oraya gidildi! Depolama tankları hazırlandı, petrol her an fışkırabilir
Ekonomi

'Petrol var' söylentileri sonrası oraya gidildi! Depolama tankları hazırlandı, petrol her an fışkırabilir

Çalık Petrol, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde petrol aramaya başlıyor. Petrol bulunması halinde hemen çıkarma işlemi yapılacak.
Oda TV Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarına akıttığı parayı yazdı!
Medya

Oda TV Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarına akıttığı parayı yazdı!

ODA TV yazarı Hürrem Elmasçı, bugünkü köşesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedefe koydu.
22 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (22 Eylül 2023) sunuyoruz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylığını ilan eden CHP'li Özgür Özel çıkışı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylığını ilan eden CHP'li Özgür Özel çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in CHP'de genel başkanlık koltuğuna adaylığını açıklamasına ilişkin, "Beni bu çekişmeye veya bu çatışmaya ..
Trump ezber bozdu! Bu kez kazanmaya kararlı
Dünya

Trump ezber bozdu! Bu kez kazanmaya kararlı

ABD’nin eski Başkanı Trump, Iowa eyaletinde destekçilerine bedava pizza dağıttı.
Paşinyan'a Azerbaycan'dan sonra bir darbe de Ermenilerden!
Dünya

Paşinyan'a Azerbaycan'dan sonra bir darbe de Ermenilerden!

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki terör operasyonları karşısında diz çöken Paşinyan'a bir darbe de Ermenilerden geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23