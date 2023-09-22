Herkesin hayalleri yıkıldı: CHP’li Eskişehir kan ağlıyor: Herkes isyanda: Büyük skandal

Cengiz Topel Caddesi üzerinde çiçekçilik yapan Mustafa Özelge, ikinci şeride park yapılmasından şikâyetçi olduğunu söyledi. Belediyeye ödedikleri ücret karşılığında yine sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Özelge, “Trafik polisleri geliyor, ‘burayı tutamazsınız, burası trafiğe aittir. Belediyeye ait değildir’ diyor. Burası belediyeye mi ait? Trafiğe mi ait? Onu bir türlü çözemedik. Ama ücretini belediye alıyor. Trafikten hiç geçilmiyor. İkinci sıra, üçüncü sıra park yapılıyor. Eskişehir’in trafiği oldum olası böyle. Özellikle Cengiz Topel Caddesi’nde bu konuda daha yoğun bir sıkıntı var. Trafik hep böyle yoğun, sıkışık. Vatandaş herhangi bir şey almaya bile duramıyor. Burada sadece bizim değil, herkesin sıkıntısı var. Bu sorunu belediye çözecek, ben çözemem ki. Kendi aralarında anlaşacaklar. Buraya trafik mi bakıyor, belediye mi bakıyor? Önce bir onu kararlaştıracaklar. Birisine ücreti ödüyorsun, öteki gelip itiraz ediyor. Biz arada kalıyoruz, mağdur oluyoruz” dedi.