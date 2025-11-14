Haber Merkezi Giriş Tarihi: Herkesin bilmesi gerekiyor: Gıda zehirlenmesi nasıl anlaşılır, hangi besinler riskli?
İstanbul’da tatil yapan bir aile, yedikleri yemek sonrası felaketle karşılaştı. Anne ve iki çocuk hayatını kaybetti, baba yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Olay, gıda zehirlenmesi şüphesini gündeme taşıdı. Uzmanlar, hangi besinlerin daha riskli olabileceğini tartışıyor. Peki gıda zehirlenmesi nedir? Gıda zehirlenmesinde belirtiler nelerdir? En çok hangi besin grupları gıda zehirlenmesine neden olabilir? Gıda zehirlenmesinin başlıca nedenleri neler? Hangi ürün gruplarında gıda zehirlenmesi riski daha yüksek? İşte bu sorular cevapları.