Herkesin bilmesi gerekiyor: Gıda zehirlenmesi nasıl anlaşılır, hangi besinler riskli?

GIDA ZEHİRLENMESİ NEDİR? Bozulmuş, son kullanma zamanları geçmiş, uygun şartlarda saklanmamış, hijyen koşullarda ve uygun şartlarda pişirilmemiş ya da temizlenmemiş gıdaların tüketilmesi sonucunda gıda zehirlenmesi yaşanabiliyor. Tüm bu süreçler besinlerin içerisinde ölüme bile neden olabilecek bakterilerin, virüslerin, parazitlerin ve toksinlerin üremesine neden olur. Bu şekilde 'kirlenen' besinlerin tüketilmesi ise insan sağlığını olumsuz etkileyerek zehirlenme yaşanmasına neden olabilir. Bu tür besinleri tüketmek öncelikle sindirim sisteminde kendisini gösteriyor. Mide bulantısı, kusma, sulu veya mukuslu ishal, karın ağrısı ve kramplar, baş dönmesi, halsizlik, ateş, baş ağrısı ve kas ağrısı, iştahsızlık, ağız kuruluğu ve susuzluk gıda zehirlenmesi şüphesinde mutlaka dikkat edilmesi gereken noktalar Ama gıda zehirlenmelerinde daha ciddi belirtiler de ortaya çıkabiliyor. Kanlı dışkı, aşırı sıvı kaybı ve bilinç bozukluğu da gözlemlenebilir. Gıda zehirlenmeleri belirli ürünlerde kendini daha fazla gösterebiliyor. Ama ürünün güvenilirliği dışında saklama, pişirme ve çevresel faktörler de çok etkili. Yeterince pişmemiş et, tavuk veya deniz ürünleri, bozulmuş süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri, kirli su ile yıkanmış sebze ve meyveler, çiğ yumurta ya da yumurta içeren ürünler, açıkta bekletilen ya da son kullanma tarihi geçmiş gıdalar, kötü hijyen koşullarında hazırlanan yiyecekler ve o yiyecekleri hazırlayan kişilerin hijyen kurallarına uymaması da zehirlenmeye neden olabiliyor.