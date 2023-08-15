Herkes şaşkın! Toprağın altından bin 700 yıllık villa çıktı

Bu yıl kazı yapılan bölgenin elit bir yerleşim merkezi olduğunu düşündüklerini ifade eden Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat “2001 yılından beri kazdığımız bu sektörde duvar resimleriyle, mozaiklerle süslü muhteşem bir Roma villası açığa çıkarmıştık. Bu seneki yeni bir heyecan, yeni bir alana başladık. Hemen bu Roma Villası'nın doğusunda yine Roma villasına benzer yapıda yeni bir yapılaşmayla karşılaşacağımızı ümit ediyoruz. Kazının başında olmasına rağmen hemen bu yamaçta yer alan yerleşimin teras duvarını ortaya çıkarmaya başladık. O teras duvarından yukarıya çıkan merdivenlerin de izlerini takip ediyoruz şu an. Burada da benzer türde bir görseli zengin bir Roma villasıyla karşılaşacağımızı umuyoruz. Çünkü Roma villasının bulunduğu bu yamaç tamamen o Roma döneminde elitlerin üst sınıf elitlerin oturduğu bir mahalle konumunda ki biz bunu daha önceki çalışmalarımızda ortaya çıkardığımız kanalizasyon hatlarıyla da ispatlamış durumdaydık. Çünkü Roma villasının yukarıya doğru kanalizasyon sisteminin devam ettiğini tespit etmiştik. Bu da bu evin burada tek başına olmadığı yönündeki kanaati oluşturmuştu.”dedi.