Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Kabe'de Hacılar' çıkışı geldi

CELAL KARATÜRE KİMDİR? “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisiyle hem Türkiye’de hem Almanya’da müzik listelerinde zirveye yerleşen Celal Karatüre, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Ramazan ayının da etkisiyle geniş kitlelere ulaşan Karatüre’nin hayatı ve mesleği merak konusu oldu. Sosyal medyada viral olan ilahi, özellikle Instagram, X (Twitter), TikTok ve Facebook platformlarında milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Sanatçının Instagram hesabındaki takipçi sayısı 1,5 milyonu aşarken, YouTube kanalında sınırlı sayıda video bulunmasına rağmen on binlerce aboneye ulaştığı görülüyor.