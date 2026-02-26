  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Kabe'de Hacılar' çıkışı geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Kabe'de Hacılar' çıkışı geldi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medyada 'Kabede Hacılar Hu der Allah' ilahisiyle büyük bir çıkış yakalayan Celal Karatüre ile ilgili konuştu.

#1
Foto - Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Kabe'de Hacılar' çıkışı geldi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

#2
Foto - Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Kabe'de Hacılar' çıkışı geldi

Ramazana dair merak edilen soruları yanıtladı. "Ramazan hocalarına" sert çıkan Ünlü, "Hadisleri tümden inkar eden var. Hani zayıf hadisleri, uydurma rivayetleri seçmiyor. Tümden sünneti reddediyor.

#3
Foto - Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Kabe'de Hacılar' çıkışı geldi

Şimdi bunlar hoca kisvesinde konuşuyor. Ondan sonra eski Diyanet İşleri Başkanlarından var. Kur'an'da kurban yok diyor. Bu kadar mesele. Yani Kurban Bayramı gecesi bu konuşuyor." dedi.

#4
Foto - Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Kabe'de Hacılar' çıkışı geldi

Bir süredir herkesin dilinde olan, söylediği ilahilerle fenomen haline gelen Celal Karatüre ve sevilen ilahisi "Kabe'de Hacılar" da gündemdeydi. Ahmet Mahmut Ünlü, "Burada bir ihlas var, bir samimiyet var. Samimiyetsiz şeyler tutmaz, doğallık tutar. Burada tutan doğallıktır. Allah'ın ismidir." yorumunda bulundu.

#5
Foto - Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Kabe'de Hacılar' çıkışı geldi

CELAL KARATÜRE KİMDİR? “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisiyle hem Türkiye’de hem Almanya’da müzik listelerinde zirveye yerleşen Celal Karatüre, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Ramazan ayının da etkisiyle geniş kitlelere ulaşan Karatüre’nin hayatı ve mesleği merak konusu oldu. Sosyal medyada viral olan ilahi, özellikle Instagram, X (Twitter), TikTok ve Facebook platformlarında milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Sanatçının Instagram hesabındaki takipçi sayısı 1,5 milyonu aşarken, YouTube kanalında sınırlı sayıda video bulunmasına rağmen on binlerce aboneye ulaştığı görülüyor.

#6
Foto - Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Kabe'de Hacılar' çıkışı geldi

“Kabe’de Hacılar Hu Der” ilahisiyle uluslararası müzik listelerinde birinci sıraya yerleştiği belirtilen Karatüre, eserlerini zikirli ve def eşliğinde seslendiriyor. Çocuklardan yaşlılara kadar geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, ilk olarak sosyal medyada merdiven çıkarken söylediği ilahi videosuyla gündeme gelmişti. Roman kökenli bir aileden geldiği bilinen Karatüre, kültürel mirasını ilahilerine yansıtan özgün tarzıyla dikkat çekiyor.

#7
Foto - Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Kabe'de Hacılar' çıkışı geldi

Celal Karatüre’nin aslen Samsunlu olduğu ve yaşamını Samsun’da sürdürdüğü biliniyor. Özellikle Samsun’un Canik ilçesi Mezbane Mahallesi ile anılan Karatüre’nin, Roman kültürünün samimiyetini ve ritmini ilahilerine taşıdığı ifade ediliyor. “Kabe’de Hacılar Hu Der”in yanı sıra “Al Eline Kalemi” ve “Koy Bizi de Cennetine” gibi eserleri de bulunuyor. Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda profesyonel müzik kariyerine sosyal medya üzerinden adım attığı ve ilahi yorumculuğuyla tanındığı biliniyor. Kısa sürede milyonlara ulaşan Celal Karatüre’nin müzik yolculuğunun önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği ise merakla takip ediliyor.

