Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Kabe'de Hacılar' çıkışı geldi

Celal Karatüre’nin aslen Samsunlu olduğu ve yaşamını Samsun’da sürdürdüğü biliniyor. Özellikle Samsun’un Canik ilçesi Mezbane Mahallesi ile anılan Karatüre’nin, Roman kültürünün samimiyetini ve ritmini ilahilerine taşıdığı ifade ediliyor. “Kabe’de Hacılar Hu Der”in yanı sıra “Al Eline Kalemi” ve “Koy Bizi de Cennetine” gibi eserleri de bulunuyor. Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda profesyonel müzik kariyerine sosyal medya üzerinden adım attığı ve ilahi yorumculuğuyla tanındığı biliniyor. Kısa sürede milyonlara ulaşan Celal Karatüre’nin müzik yolculuğunun önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği ise merakla takip ediliyor.