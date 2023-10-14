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Sağlık
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Herkes ishale iyi geliyor sanıyordu! Oysa kabızlığa birebir çıktı! Bu şekilde tüketmek bağırsakları makine gibi çalıştırıyor

2023-10-14 11:33:38
Herkes ishale iyi geliyor sanıyordu! Oysa kabızlığa birebir çıktı! Bu şekilde tüketmek bağırsakları makine gibi çalıştırıyor

Günümüzde sık sık tüketilen o ürün aslında çok yanlış biliniyormuş. İshale iyi geleceği söylenen o besinin aslında kabızlık için tüketilmesi gerekiyor. Günlük hayatımızda sofralardan eksik olmayan o besini, kabızlık sorunu olanlar bu şekilde tüketmeli. İşte tüm detaylar... Diyetisyen ve sağlıkçılar tarafından sık sık önerilen bu besini tüketmek vücudunuza birçok fayda sağlayacaktır. Günümüze kadar ishale iyi geldiği sanılan bu besin aslında kabızlığa iyi geliyor. Bugüne kadar doğru bildiğimiz yanlışlar uzman isimler tarafından güncellendi.

#1
Foto - Herkes ishale iyi geliyor sanıyordu! Oysa kabızlığa birebir çıktı! Bu şekilde tüketmek bağırsakları makine gibi çalıştırıyor

Uzmanlar tarafından kabızlığa çare olarak patates suyu işaret ediliyor. Günümüze kadar ishale iyi geldiği bilinirken, aslında çok yanlış biliniyormuş. Özellikle gençlerin tüketmeyi sevdiği patatesin bu kez suyunu tüketeceksiniz. Sağlık açısından vücuda birçok faydası bulunan patates suyu, uzmanlar tarafından öneriliyor. Cildiniz için kullandığınızda hem gözenekleri açar hem de tertemiz yapıyor. Patates suyunda bulunan bol miktarda antioksidan ile sizi koruma altına alıyor. Sindirim sistemine çok fazla faydası bulunur. İçerisinde bol miktarda barındırdığı lif sayesinde kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırır. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek, enzimleri aktive eder ve asit dengesini sağlar.

#2
Foto - Herkes ishale iyi geliyor sanıyordu! Oysa kabızlığa birebir çıktı! Bu şekilde tüketmek bağırsakları makine gibi çalıştırıyor

İçeriğinde bol miktarda bulunan anti inflamatuar sayesinde, sindirim sistemindeki iltihapları kurutur. Mide ve bağırsak tahrişini hafifletir ve karbonhidrat bakımından zengin olmasından dolayı enerji sağlamaya yardımcı olur. İçerisinde bol miktarda B vitamini bulunur. Patates suyu hazırlarken, öncelikle patateslerin kabuğunu soymanız gerekir. Patatesleri soyduktan sonra rendeleyerek temiz bir bez ya da tülbent ile sert bir şekilde sıkarak suyunu çıkartın. Elde ettiğiniz suyu hızlı bir şekilde tüketmeniz tavsiye edilir.

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