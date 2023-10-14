Herkes ishale iyi geliyor sanıyordu! Oysa kabızlığa birebir çıktı! Bu şekilde tüketmek bağırsakları makine gibi çalıştırıyor

Uzmanlar tarafından kabızlığa çare olarak patates suyu işaret ediliyor. Günümüze kadar ishale iyi geldiği bilinirken, aslında çok yanlış biliniyormuş. Özellikle gençlerin tüketmeyi sevdiği patatesin bu kez suyunu tüketeceksiniz. Sağlık açısından vücuda birçok faydası bulunan patates suyu, uzmanlar tarafından öneriliyor. Cildiniz için kullandığınızda hem gözenekleri açar hem de tertemiz yapıyor. Patates suyunda bulunan bol miktarda antioksidan ile sizi koruma altına alıyor. Sindirim sistemine çok fazla faydası bulunur. İçerisinde bol miktarda barındırdığı lif sayesinde kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırır. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek, enzimleri aktive eder ve asit dengesini sağlar.