2023-10-14 11:33:38 Herkes ishale iyi geliyor sanıyordu! Oysa kabızlığa birebir çıktı! Bu şekilde tüketmek bağırsakları makine gibi çalıştırıyor
Günümüzde sık sık tüketilen o ürün aslında çok yanlış biliniyormuş. İshale iyi geleceği söylenen o besinin aslında kabızlık için tüketilmesi gerekiyor. Günlük hayatımızda sofralardan eksik olmayan o besini, kabızlık sorunu olanlar bu şekilde tüketmeli. İşte tüm detaylar... Diyetisyen ve sağlıkçılar tarafından sık sık önerilen bu besini tüketmek vücudunuza birçok fayda sağlayacaktır. Günümüze kadar ishale iyi geldiği sanılan bu besin aslında kabızlığa iyi geliyor. Bugüne kadar doğru bildiğimiz yanlışlar uzman isimler tarafından güncellendi.