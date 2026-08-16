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Herkes İran’ı beklerken açıklama başka ülkeden geldi: 'İsrail’e karşılık vereceğiz'

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Herkes İran’ı beklerken açıklama başka ülkeden geldi: 'İsrail’e karşılık vereceğiz'

Lübnan’da devletin resmi ordusundan daha büyük askeri güce sahip olan Hizbullah, İsrail’in ülkelerine yönelik saldırılarına karşılık verileceğini açıkladı.

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Foto - Herkes İran’ı beklerken açıklama başka ülkeden geldi: 'İsrail’e karşılık vereceğiz'

Orta Doğu’da gerilim düşmüyor. Hizbullah, katil devlet İsrail'in ülkede gerçekleştirdiği saldırılara karşılık vereceklerini açıkladı.

#2
Foto - Herkes İran’ı beklerken açıklama başka ülkeden geldi: 'İsrail’e karşılık vereceğiz'

Hizbullah yaptığı açıklamada, İsrail'in Güney Lübnan'daki sın saldırılarına "uygun bir karşılık verileceğini" belirterek, son gerilimin "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi amaçlarıyla savaşı yoğunlaştırma isteğini yansıttığını" ifade etti.

#3
Foto - Herkes İran’ı beklerken açıklama başka ülkeden geldi: 'İsrail’e karşılık vereceğiz'

Grup yaptığı açıklamada, İsrail'in Güney Lübnan'a yönelik saldırılarının kapsamının genişlediğini ve sivilleri hedef aldığını belirterek son saldırıları "vahşi bir katliam" olarak nitelendirdi.

#4
Foto - Herkes İran’ı beklerken açıklama başka ülkeden geldi: 'İsrail’e karşılık vereceğiz'

Mepa News’in haberine göre Hizbullah, Netanyahu'yu "gerilimi tırmandırarak iç siyasetteki konumunu güçlendirmeye, seçim hedeflerini ilerletmeye ve aşırı sağı memnun etmeye çalışmakla" suçladı.

#5
Foto - Herkes İran’ı beklerken açıklama başka ülkeden geldi: 'İsrail’e karşılık vereceğiz'

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in cumartesi günü erken saatlerde Güney Lübnan'a yönelik saldırılarında 11 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

#6
Foto - Herkes İran’ı beklerken açıklama başka ülkeden geldi: 'İsrail’e karşılık vereceğiz'

Hizbullah, "İsrail, saldırılarının ve ihlallerinin devam edemeyeceğini ve bunlara uygun şekilde karşılık verileceğini iyi anlamalıdır" dedi.

#7
Foto - Herkes İran’ı beklerken açıklama başka ülkeden geldi: 'İsrail’e karşılık vereceğiz'

Son saldırılar, Lübnan ile İsrail arasında 26 Haziran'da ABD'nin öncülüğünde varılan ve İsrail'in Lübnan topraklarından aşamalı olarak çekilmesini ve iki taraf arasındaki müzakerelerin devam etmesini öngören anlaşmaya rağmen yaşandı.

#8
Foto - Herkes İran’ı beklerken açıklama başka ülkeden geldi: 'İsrail’e karşılık vereceğiz'

Son saldırılar, Lübnan ile İsrail arasında 26 Haziran'da ABD'nin öncülüğünde varılan ve İsrail'in Lübnan topraklarından aşamalı olarak çekilmesini ve iki taraf arasındaki müzakerelerin devam etmesini öngören anlaşmaya rağmen yaşandı.

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Yorumlar

Ahmet hoca

Elini Tutan mı var Karşılık verecekmiş !!? Yani Tedbir alın diyor. Abisi Gibi İlan ediyor Karşılık vereceğini.

Ülke değil, bildiğimiz şarlatanlar bunlar

Adlarını takiyye için Hizbullah koymuşlar, lakin gerçekte ise Müslüman Katili elleri kanlı olan bildiğimiz Hizbuşşeytan militanları. Suriye'de acımasızca katlettikleri Müslümanların kanları kurumadı daha bu melun Hizbuşşeytan militanlarının. Tipik şiii İran propogandası haberi.
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