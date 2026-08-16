Herkes İran’ı beklerken açıklama başka ülkeden geldi: 'İsrail’e karşılık vereceğiz'
Lübnan’da devletin resmi ordusundan daha büyük askeri güce sahip olan Hizbullah, İsrail’in ülkelerine yönelik saldırılarına karşılık verileceğini açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Lübnan’da devletin resmi ordusundan daha büyük askeri güce sahip olan Hizbullah, İsrail’in ülkelerine yönelik saldırılarına karşılık verileceğini açıkladı.
Orta Doğu’da gerilim düşmüyor. Hizbullah, katil devlet İsrail'in ülkede gerçekleştirdiği saldırılara karşılık vereceklerini açıkladı.
Hizbullah yaptığı açıklamada, İsrail'in Güney Lübnan'daki sın saldırılarına "uygun bir karşılık verileceğini" belirterek, son gerilimin "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi amaçlarıyla savaşı yoğunlaştırma isteğini yansıttığını" ifade etti.
Grup yaptığı açıklamada, İsrail'in Güney Lübnan'a yönelik saldırılarının kapsamının genişlediğini ve sivilleri hedef aldığını belirterek son saldırıları "vahşi bir katliam" olarak nitelendirdi.
Mepa News’in haberine göre Hizbullah, Netanyahu'yu "gerilimi tırmandırarak iç siyasetteki konumunu güçlendirmeye, seçim hedeflerini ilerletmeye ve aşırı sağı memnun etmeye çalışmakla" suçladı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in cumartesi günü erken saatlerde Güney Lübnan'a yönelik saldırılarında 11 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Hizbullah, "İsrail, saldırılarının ve ihlallerinin devam edemeyeceğini ve bunlara uygun şekilde karşılık verileceğini iyi anlamalıdır" dedi.
Son saldırılar, Lübnan ile İsrail arasında 26 Haziran'da ABD'nin öncülüğünde varılan ve İsrail'in Lübnan topraklarından aşamalı olarak çekilmesini ve iki taraf arasındaki müzakerelerin devam etmesini öngören anlaşmaya rağmen yaşandı.
Son saldırılar, Lübnan ile İsrail arasında 26 Haziran'da ABD'nin öncülüğünde varılan ve İsrail'in Lübnan topraklarından aşamalı olarak çekilmesini ve iki taraf arasındaki müzakerelerin devam etmesini öngören anlaşmaya rağmen yaşandı.
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