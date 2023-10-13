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Sağlık
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Herkes dişlerini beyazlatmak için kullanıyor! Ancak bedeli çok ağır! Hayır, diş macunu değil! Sakın böyle kullanmayın

2023-10-13 21:49:11
Herkes dişlerini beyazlatmak için kullanıyor! Ancak bedeli çok ağır! Hayır, diş macunu değil! Sakın böyle kullanmayın

Beyaz ve parlak dişlere sahip olmak birçok kişi için önemlidir. Estetik ve sağlıklı bir gülüş insanın özgüvenini arttırırken, birçok kişi doğal yöntemlerle dişlerini beyazlatma çabası içerisindedir... Diş beyazlatmak için kullandığımız doğal yöntemlerden biri olan elma sirkesi, evde kolayca bulunabilen bir ürün olmasının yanı sıra, diş beyazlatmada popüler bir alternatif haline gelmiştir. Ancak bu yöntemin dişleriniz açısından son derece önemli olan zararlı etkisi bulunuyor.

#1
Foto - Herkes dişlerini beyazlatmak için kullanıyor! Ancak bedeli çok ağır! Hayır, diş macunu değil! Sakın böyle kullanmayın

Sirkenin dişleri beyazlatma konusunda etkili olduğu bilinmektedir. Ancak, sirkenin asidik yapısı, diş minelerine zarar verme riskini beraberinde getirir. Asidik maddeler, dişlerin sert dış tabakası olan mineyi zayıflatabilir. Bu nedenle sirke kullanımının ardından dişlerinizi fırçalamadan önce bir süre beklemek gerekir. Elma sirkesinin dişler üzerindeki asidik etkisini azaltmanın yolları şunlardır:

#2
Foto - Herkes dişlerini beyazlatmak için kullanıyor! Ancak bedeli çok ağır! Hayır, diş macunu değil! Sakın böyle kullanmayın

Seyreltme: Elma sirkesini doğrudan kullanmak yerine suyla seyrelterek kullanmak, asidin dişler üzerindeki etkisini azaltabilir. Bir bardak suya 1-2 çay kaşığı elma sirkesi ekleyerek içebilirsiniz. Bal Ekleyebilirsiniz: Eğer elma sirkesinin tadını çok keskin buluyorsanız, bir miktar bal ekleyerek hem tatlandırabilirsiniz hem de balın antibakteriyel özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

#3
Foto - Herkes dişlerini beyazlatmak için kullanıyor! Ancak bedeli çok ağır! Hayır, diş macunu değil! Sakın böyle kullanmayın

Suyla Ağzınızı Çalkalayın: Elma sirkesini içtikten sonra ağzınızı bol suyla çalkalamak, sirkenin dişlerinizde bıraktığı asidik etkileri azaltabilir. Fırçalamayla Bekleyin: Elma sirkesi içtikten hemen sonra dişlerinizi fırçalamamanız önerilir. Asidik etkisi nedeniyle diş minesi yumuşayabilir ve fırçalama bu yumuşak dokuya zarar verebilir. Sirke içtikten en az 30 dakika bekleyerek dişlerinizi fırçalamalısınız. Diş hekimleri, sirke tükettikten veya içtikten sonra dişlerinizi fırçalamadan önce en az 30 dakika beklemenizi tavsiye eder. Bu süre zarfında aşındırma etkisi azalmış olacaktır. Eğer doğal bir yöntem arayışında değilseniz, beyazlatıcı özellikli kaliteli bir diş macunu tercih ederek de sağlıklı ve parlak dişlere kavuşabilirsiniz.

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