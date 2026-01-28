  • İSTANBUL
Rusya'nın Domodedovo Havalimanı ihalesi ne olacak?!! Merakla beklenen gelişmede sürpriz var mı?
Rusya'nın Domodedovo Havalimanı ihalesi ne olacak?!! Merakla beklenen gelişmede sürpriz var mı?

Rusya'nın toplam dış turizm hacmi 57 milyar doları aşarken en büyük havalimanı ihalesinde nasıl bir sonuç çıkacak merakla bekleniyor.

Rusya’nın en büyük havalimanlarından Domodedovo’nun özelleştirilmesine yönelik satış sürecinde önemli bir eşik aşıldı. İhaleye katılım için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, başvuruların incelenmesi ve 29 Ocak’ta yapılacak ihaleye çevrildi.

Domodedovo’nun satışına yönelik ihaleye katılım başvuruları sona erdi. Domodedovo Havalimanı’nın özelleştirilmesine yönelik ihaleye katılım için başvuruların kapandığı, sunulan başvuruların kısa süre içinde inceleneceği, elektronik platform “RTS-Tender”deki lot sayfasından yer aldı.

“‘DME Holding’ Limited Şirketi’nin sermayesinin yüzde 100’üne karşılık gelen payların satışı ve diğerleri… Başvuruların incelenmesi bekleniyor” ifadesi, “RTS-Tender” sayfasında yer aldı.

Adaylar için belirlenen teminat bedeli 26,5 milyar ruble olarak açıklandı. Daha önce, Domodedovo’nun satışına yönelik tekrar düzenlenen ihaleye katılım başvurusu yaptıklarını “Şeremetyevo” ve “Vnukovo” yapıları duyurmuştu.

İhale, 29 Ocak’ta Hollanda usulü, yani fiyatın düşürülmesi yöntemiyle gerçekleştirilecek. Başlangıç fiyatı 132,3 milyar ruble olarak belirlendi. Fiyat düşüş adımı, tutarın yüzde 10’u olan 13,2 milyar ruble olacak; buna karşın varlığın bedeli 66,1 milyar rublenin altına inmeyecek. Domodedovo’nun satışına yönelik ilk ihale, 20 Ocak’ta yapılması planlanmasına rağmen, tek adayın ihaleye kabul edilmemesi nedeniyle gerçekleşmemişti. Bireysel girişimci Yevgeniy Bogatıy, gerekli belgelerin eksiksiz ve usulüne uygun şekilde hazırlanmış hâlini sunmamıştı. Domodedovo Havalimanı, Moskova Bölgesi Tahkim Mahkemesi’nin 17 Haziran 2025 tarihinde, Başsavcılığın açtığı dava üzerine, 2024’ten bu yana havalimanı varlıklarını elinde bulunduran “DME Holding” LLC’nin paylarının yüzde 100’ünün devlet lehine tahsiline karar vermesinin ardından satışa çıkarılmıştı.

