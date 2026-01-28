Rusya'nın Domodedovo Havalimanı ihalesi ne olacak?!! Merakla beklenen gelişmede sürpriz var mı?

İhale, 29 Ocak’ta Hollanda usulü, yani fiyatın düşürülmesi yöntemiyle gerçekleştirilecek. Başlangıç fiyatı 132,3 milyar ruble olarak belirlendi. Fiyat düşüş adımı, tutarın yüzde 10’u olan 13,2 milyar ruble olacak; buna karşın varlığın bedeli 66,1 milyar rublenin altına inmeyecek. Domodedovo’nun satışına yönelik ilk ihale, 20 Ocak’ta yapılması planlanmasına rağmen, tek adayın ihaleye kabul edilmemesi nedeniyle gerçekleşmemişti. Bireysel girişimci Yevgeniy Bogatıy, gerekli belgelerin eksiksiz ve usulüne uygun şekilde hazırlanmış hâlini sunmamıştı. Domodedovo Havalimanı, Moskova Bölgesi Tahkim Mahkemesi’nin 17 Haziran 2025 tarihinde, Başsavcılığın açtığı dava üzerine, 2024’ten bu yana havalimanı varlıklarını elinde bulunduran “DME Holding” LLC’nin paylarının yüzde 100’ünün devlet lehine tahsiline karar vermesinin ardından satışa çıkarılmıştı.