Herkes bunu merak ediyordu! İşte AK Parti’nin İstanbul adayı

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için İstanbul'un yeri çok ayrı. Sadece İstanbul'da siyaset yaptığı, İstanbul'u sokak sokak, meydan meydan bildiği için değil. İstanbul Türkiye'nin hem en kalabalık hem de sanayisi, akademisi, sivil toplumu, esnaf-sanatkârları, tarihî-mimari eserleri ve doğal-kültürel değerleriyle ülkenin kalbi konumunda olduğu için. Sekteye uğramaması, hiçbir sorunun kronikleşmemesi lazım. Bu açıdan son beş yılın ziyan olduğu, rutin şehir hizmetlerinin bile aksadığı ortada. "Bindiğin belediye otobüsünü itmek" diye bir deyim bile oluştu gündelik dilde.