2023-12-20 14:37:07 Herkes bunu merak ediyordu! İşte AK Parti’nin İstanbul adayı
Star yazarı Fadime Özkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a özel bir önem verdiğini ve yeniden kazanılması için partisinin kurmaylarıyla yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti. Erdoğan'ın İstanbul için uygun bir aday bulma ve şehrin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik stratejiler geliştirdiğini ifade eden Özkan ayrıca, İstanbul'un depreme hazırlık konusundaki eksikliklerin ve diğer şehir hizmetlerindeki aksaklıkların giderilmesinin, AK Parti'nin bu şehirdeki seçim stratejisinde öncelikli olduğunu vurguladı. Özkan, “AK Parti İstanbul adayı: İyinin de iyisi olacak” başlıklı yazısında şunları kaydetti: