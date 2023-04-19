Herkes bunu konuşuyor! Dev panda hava kirliliğinden mi öldü?

Chiang Mai Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Thewarat Vejmanus, Lin Hui'nin kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını ve pandanın geçtiğimiz salı gününe kadar herhangi bir sağlık problemi olmadığını belirtirken, ölüm nedeninin ise doğal sebeplerden olduğunu düşündüklerini belirtti. Thewarat, pandaların ortalama ömrünün 15-20 yıl olduğu ve Lin Hui'nin toplam yaşam süresinin 21 yıl 7 ay olduğunu ifade etti.