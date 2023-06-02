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Dünya
6
Herkes bu olayı konuşuyor! Tatil dönüşünde bavuldan öyle bir şey çıktı ki!

2023-06-02 16:56:10
Herkes bu olayı konuşuyor! Tatil dönüşünde bavuldan öyle bir şey çıktı ki!

Fiji tatilinin ardından Avustralya'ya dönen aile, farkında olmadan yanlarında küçük bir misafir getirdi.

#1
Foto - Herkes bu olayı konuşuyor! Tatil dönüşünde bavuldan öyle bir şey çıktı ki!

Avustralyalı aile, Fiji tatili dönüşünde evlerinde ilginç bir hayvanla karşılaştı. Sophie D'Hyon, geçen hafta Sutherland Shire'daki evlerinde aniden küçük bir kertenkele göründüğünde oldukça şaşırdığını söyledi. Ailesinin Fiji'deki bir tatilden çıktıktan sadece bir gün sonra. Anne, sosyal medyada elinde oturan minicik yaratığın ve mutfak gibi görünen bir fotoğrafın yanında, "Bagajlarımızı koyduğum yerin yakınında göründüğü için çantamızda kaçak yolcu olduğuna şimdi ikna oldum." dedi.

#2
Foto - Herkes bu olayı konuşuyor! Tatil dönüşünde bavuldan öyle bir şey çıktı ki!

"Daha önce burada, Shire'da hiçbir yerde yalnızca Queensland ve Fiji'de görmedim. Oradaki odamızın içinde ve çevresinde çok şey gördük."dedi. Bayan D'Hyon, kertenkeleyi başlangıçta bir iç mekan bitkisinin üzerine koyduğunu, ancak bir hafta sonra kertenkelenin sıralarına geri döndüğünü söyledi. Oğlunun onu evcil hayvan olarak tutması ve ada ülkesinde yaygın bir selamlama olan 'Bula' olarak adlandırmasına rağmen anne, diğer yerlilere keşfiyle ne yapması gerektiğini sordu. Yahoo News Australia ile temasa geçildiğinde Bayan D'Hyon, yeni arkadaşlarının el bagajlarında bir kaçak yolcu olmasının muhtemel göründüğünü söyledikten sonra "Avustralya biyo güvenliği bana herhangi bir yerel veya yerli Gecko türüne benzemediğini söylemek için e-posta gönderdi" dedi.

#3
Foto - Herkes bu olayı konuşuyor! Tatil dönüşünde bavuldan öyle bir şey çıktı ki!

Sakin, sürüngenin denizaşırı ülkelerden geldiğine ikna olmasına rağmen, görüntülerde görülen belirli türler zaten Avustralya'da var ve dışarıdan mülke kolayca girmiş olabilir. Yaban hayatı kurtarıcısı Sam Chatfield Yahoo'ya "Bu bir Hint-Pasifik kertenkelesi... Tesadüfen 2018'de tanıtıldı" dedi.

#4
Foto - Herkes bu olayı konuşuyor! Tatil dönüşünde bavuldan öyle bir şey çıktı ki!

Küçük olmasına rağmen, kertenkele gerçekten Fiji'den geldiyse ve bir hastalık taşıyorsa büyük bir risk oluşturabilir; Sam, yerel vahşi yaşamın tehdit altında olmaması veya rekabette geride kalmaması için yetkililere hemen haber vermenin önemini vurguluyor. Sam, "Yeterince gidecekleri yol buysa, endemik türlerimizi geride bırakacaklar" diye uyardı.

#5
Foto - Herkes bu olayı konuşuyor! Tatil dönüşünde bavuldan öyle bir şey çıktı ki!

"Olağandışı bir hayvan görüldüğünü" bildirmek, yetkililerin hayvanı uygun şekilde imha etmesine veya biyogüvenlik risklerini azaltmak için güvenli bir şekilde kontrol altına almasına olanak tanır. Sam, "Bazılarını insanca ötenazi yapan bir veterinere teslim ediyoruz ve ardından onu alması için bir kurye gönderiliyor. Diğerleri canlı alınıyor ve araştırma programlarına giriyorlar. Bu gözlemlerin bildirilmesi çok önemli." dedi. Kaynak: Tv100

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