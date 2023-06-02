Herkes bu olayı konuşuyor! Tatil dönüşünde bavuldan öyle bir şey çıktı ki!

"Daha önce burada, Shire'da hiçbir yerde yalnızca Queensland ve Fiji'de görmedim. Oradaki odamızın içinde ve çevresinde çok şey gördük."dedi. Bayan D'Hyon, kertenkeleyi başlangıçta bir iç mekan bitkisinin üzerine koyduğunu, ancak bir hafta sonra kertenkelenin sıralarına geri döndüğünü söyledi. Oğlunun onu evcil hayvan olarak tutması ve ada ülkesinde yaygın bir selamlama olan 'Bula' olarak adlandırmasına rağmen anne, diğer yerlilere keşfiyle ne yapması gerektiğini sordu. Yahoo News Australia ile temasa geçildiğinde Bayan D'Hyon, yeni arkadaşlarının el bagajlarında bir kaçak yolcu olmasının muhtemel göründüğünü söyledikten sonra "Avustralya biyo güvenliği bana herhangi bir yerel veya yerli Gecko türüne benzemediğini söylemek için e-posta gönderdi" dedi.