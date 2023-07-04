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Yaşam
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Herkes bu güzelliğe hayran kalıyor

2023-07-04 18:39:54
Herkes bu güzelliğe hayran kalıyor

Hem manzaranın tadını çıkartmak isteyenler hem de güzel fotoğraflar çekmek isteyenler Tuz Gölü’nün yolunu tuttu.

#1
Foto - Herkes bu güzelliğe hayran kalıyor

Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan ve ülkemizde biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan Tuz Gölü, doğal güzelliğiyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

#2
Foto - Herkes bu güzelliğe hayran kalıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan gölde, gün batımı güzel görüntüler oluşturdu.

#3
Foto - Herkes bu güzelliğe hayran kalıyor

#4
Foto - Herkes bu güzelliğe hayran kalıyor

#5
Foto - Herkes bu güzelliğe hayran kalıyor

#6
Foto - Herkes bu güzelliğe hayran kalıyor

#7
Foto - Herkes bu güzelliğe hayran kalıyor

#8
Foto - Herkes bu güzelliğe hayran kalıyor

#9
Foto - Herkes bu güzelliğe hayran kalıyor

#10
Foto - Herkes bu güzelliğe hayran kalıyor

#11
Foto - Herkes bu güzelliğe hayran kalıyor

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