2023-07-04 18:39:54 Herkes bu güzelliğe hayran kalıyor
Hem manzaranın tadını çıkartmak isteyenler hem de güzel fotoğraflar çekmek isteyenler Tuz Gölü’nün yolunu tuttu.
Hem manzaranın tadını çıkartmak isteyenler hem de güzel fotoğraflar çekmek isteyenler Tuz Gölü’nün yolunu tuttu.
Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan ve ülkemizde biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan Tuz Gölü, doğal güzelliğiyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan gölde, gün batımı güzel görüntüler oluşturdu.
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