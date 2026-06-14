Anlaşma üstüne anlaşma yağıyor! Türk savunma devleri Avrupa’ya sızdı, kasaya milyarlarca euro akacak
Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Kathimerini, Türk savunma sanayisinin son dönemde Kanada'dan İtalya'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Estonya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada imzaladığı 7 dev uluslararası anlaşmayla endüstriyel ayak izini küresel ölçekte genişlettiğini yazdı. Haber detaylarında, Türk savunma devi Baykar'ın Fransız Safran şirketiyle Euroflir elektro-optik sistemlerinin Bayraktar TB2 SİHA'larına entegrasyonu için yaptığı işbirliğinin Atina yönetiminde büyük bir öfkeye yol açtığı ve Yunan yetkililerin Paris'i resmen protesto ettiği aktarıldı. Estonya'da kurulacak 300 milyon avroluk mühimmat üretim tesisinden İtalyan Gruppo Esse ile insansız araçlar için robotik seri üretim hattı kurulmasına kadar birçok stratejik hamleyi manşetine taşıyan komşu basını, Ankara'nın küresel pazarlardaki derinleşen varlığının Yunan savunma koridorlarında büyük bir tedirginlik yarattığını belirtti.