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Anlaşma üstüne anlaşma yağıyor! Türk savunma devleri Avrupa’ya sızdı, kasaya milyarlarca euro akacak
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Anlaşma üstüne anlaşma yağıyor! Türk savunma devleri Avrupa’ya sızdı, kasaya milyarlarca euro akacak

Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Kathimerini, Türk savunma sanayisinin son dönemde Kanada'dan İtalya'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Estonya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada imzaladığı 7 dev uluslararası anlaşmayla endüstriyel ayak izini küresel ölçekte genişlettiğini yazdı. Haber detaylarında, Türk savunma devi Baykar'ın Fransız Safran şirketiyle Euroflir elektro-optik sistemlerinin Bayraktar TB2 SİHA'larına entegrasyonu için yaptığı işbirliğinin Atina yönetiminde büyük bir öfkeye yol açtığı ve Yunan yetkililerin Paris'i resmen protesto ettiği aktarıldı. Estonya'da kurulacak 300 milyon avroluk mühimmat üretim tesisinden İtalyan Gruppo Esse ile insansız araçlar için robotik seri üretim hattı kurulmasına kadar birçok stratejik hamleyi manşetine taşıyan komşu basını, Ankara'nın küresel pazarlardaki derinleşen varlığının Yunan savunma koridorlarında büyük bir tedirginlik yarattığını belirtti.

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Foto - Anlaşma üstüne anlaşma yağıyor! Türk savunma devleri Avrupa’ya sızdı, kasaya milyarlarca euro akacak

Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Kathimerini'nin haberine göre Türkiye, Avrupa, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Asya'daki ortaklarıyla askeri sistemlerin ortak geliştirilmesi ve üretimine odaklanan bir dizi anlaşma yoluyla savunma sanayisinin uluslararası erişimini genişletti.

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Foto - Anlaşma üstüne anlaşma yağıyor! Türk savunma devleri Avrupa’ya sızdı, kasaya milyarlarca euro akacak

Haberde, Ankara'nın son günlerde Avrupa, Kanada ve Asya'dan şirketlerle savunma teknolojilerinin ortak geliştirilmesini kapsayan yedi anlaşma ve sözleşme imzaladığı ifade edildi. Bunların en dikkat çekici olanları arasında Kanada ile insansız su altı sistemlerinin geliştirilmesi, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapay zeka alanında işbirliği ve İtalya ile insansız hava aracı üretimi projelerinin yer aldığı aktarıldı.

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Foto - Anlaşma üstüne anlaşma yağıyor! Türk savunma devleri Avrupa’ya sızdı, kasaya milyarlarca euro akacak

Türk şirketlerinin Avrupa pazarlarındaki ve Avrupa Birliği genelindeki varlıklarını derinleştirmeyi amaçladığı dile getirilen haberde, İstanbul'da düzenlenen son SAHA uluslararası savunma fuarında bu anlaşmaların öne çıktığı aktarıldı. En çok ses getiren anlaşmalardan birinin ise Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar ile Fransız Safran arasında imzalandığı dile getirildi. Anlaşmanın, Fransız yapımı Euroflir elektro-optik sistemlerinin Bayraktar TB2 insansız hava araçlarına entegre edilmesini öngördüğü ve işbirliğinin ayrıca navigasyon ve takip sistemlerinin yanı sıra akıllı mühimmatı da kapsadığı ifade edildi.

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Foto - Anlaşma üstüne anlaşma yağıyor! Türk savunma devleri Avrupa’ya sızdı, kasaya milyarlarca euro akacak

Kaynaklara göre, söz konusu anlaşmanın ardından Atina'nın Paris'i protesto ettiği aktarıldı. Türkiye'nin aynı zamanda, İtalya'nın savunma sektörüyle de bağlarını güçlendirdiği, bu noktada Baykar'ın, İtalyan Gruppo Esse ile insansız hava araçları için robotik, otomatik seri üretim hattı konusunda bir anlaşma imzaladığı vurgulandı. ARCA Savunma ile Estonya Savunma Bakanlığı arasında Estonya'da uzun menzilli mühimmat üretim tesisi kurulmasına yönelik önemli bir anlaşma imzalandığı belirtilen haberde, tesisin yaklaşık 300 milyon avroya mal olmasının beklendiği aktarıldı.

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Foto - Anlaşma üstüne anlaşma yağıyor! Türk savunma devleri Avrupa’ya sızdı, kasaya milyarlarca euro akacak

Ayrıca, Türk silah üreticisi Sarsılmaz ve İspanyol EM&E Grubunun, araştırma teknolojilerinde stratejik işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladığı da dile getirildi. Avrupa dışında ise Sefine Tersanesi ve Kanadalı Kraken Robotics'in, otonom su altı sistemleri geliştirmek üzere ortak bir anlaşmaya vardığı, ayrıca Baykar'ın, BAE'nin Edge şirketiyle, Birleşik Arap Emirlikleri yapımı Al Tariq mühimmatını Akıncı'ya entegre etmek üzere bir anlaşmaya varıldığı ve hassas silahlar ve otonom sistemler konusunda işbirliğini genişletmek için bir mutabakat zaptı imzalandığı aktarıldı. Türkiye'nin Latin Amerika'daki fırsatları da değerlendirdiği, Şili'deki FIDAE 2026 havacılık fuarında, Türk şirketleri bölgesel pazar erişimini genişletme çabalarının bir parçası olarak savunma teknolojilerini sergilediği vurgulandı.

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