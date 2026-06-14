Anlaşma üstüne anlaşma yağıyor! Türk savunma devleri Avrupa’ya sızdı, kasaya milyarlarca euro akacak

Ayrıca, Türk silah üreticisi Sarsılmaz ve İspanyol EM&E Grubunun, araştırma teknolojilerinde stratejik işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladığı da dile getirildi. Avrupa dışında ise Sefine Tersanesi ve Kanadalı Kraken Robotics'in, otonom su altı sistemleri geliştirmek üzere ortak bir anlaşmaya vardığı, ayrıca Baykar'ın, BAE'nin Edge şirketiyle, Birleşik Arap Emirlikleri yapımı Al Tariq mühimmatını Akıncı'ya entegre etmek üzere bir anlaşmaya varıldığı ve hassas silahlar ve otonom sistemler konusunda işbirliğini genişletmek için bir mutabakat zaptı imzalandığı aktarıldı. Türkiye'nin Latin Amerika'daki fırsatları da değerlendirdiği, Şili'deki FIDAE 2026 havacılık fuarında, Türk şirketleri bölgesel pazar erişimini genişletme çabalarının bir parçası olarak savunma teknolojilerini sergilediği vurgulandı.